Более сотни школ Бурятии перейдут на преподавание на бурятском языке

По итогам заседания Комиссии по изучению и развитию бурятского языка, состоявшегося 21 октября, глава Бурятии Алексей Цыденов дал Минобрнауки ряд поручений. В том числе, приступить к переходу на преподавание школьных предметов на бурятском языке.- Предполагается проведение в республике эксперимента по обучению на бурятском языке в начальных классах школ, в которых бурятский язык изучается как родной. В этом учебном году таких школ в Бурятии 106. Отмечу, обучение на родных языках по всем предметам практикуется в Татарстане, Якутии и ряде других республик, - пояснил министр образования и науки Бурятии Валерий Поздняков в своем телеграм-канале.Для этого в 2025 году планируется перевести на бурятский язык учебно-методические комплексы по математике, окружающему миру, труду (технологии), музыке, физкультуре. Параллельно будет проводиться обучение учителей начальных классов.Затем будет решаться вопрос издания переведённых учебно-методических комплексов.«При поэтапной реализации проекта будут учтены все положения федерального законодательства об образовании, согласно которому у обучающихся есть право получения образования на родных языках», - заверили в Минобразе Бурятии.Фото: «Номер один»