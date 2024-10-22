Общество 22.10.2024 в 15:08

Новые здания в центре Улан-Удэ будут построены с учетом безбарьерной среды

Для маломобильных людей предусмотрели максимально комфортные условия
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Текст: Служба информации "Номер один"
Новые здания в центре Улан-Удэ будут построены с учетом безбарьерной среды

Новые здания в центре Улан-Удэ будут построены с учетом безбарьерной среды. Для маломобильных людей, пожилых, женщин с колясками предусмотрели максимально комфортные условия.

- В первую очередь каждый дом будет оснащён лифтовым оборудованием. По проекту подъезды имеют сквозные входные группы с расширенными дверными проёмами для свободного проезда колясок. Подъездные пути к дому также должны быть удобными для людей с ограниченными возможностями, - сообщил Евгений Луковников, зампредседателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры.

По проекту в новых домах не предусмотрены поребрики, бордюры. Не будет перепада между уровнем благоустройства и входной группой в жилой дом, то есть не будет крылец и тамбуров. Таким образом, люди будут входить в подъезд с уровня земли.

Напомним, в исторической части Улан-Удэ планируется построить 10 новых жилых комплексов, два из которых начнут строить в конце этого года и начале следующего. Также запланировано строительство школы, двух детских садов и поликлиники. 

Обновление старой застройки стало возможным благодаря запуску проекта комплексного развития территорий, который является частью мастер-плана столицы Бурятии.

 

Фото: Управление капитального строительства РБ

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