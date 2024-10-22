Общество 22.10.2024 в 15:50

В центре Улан-Удэ пообещали создать 2,5 тысячи парковочных мест

Половина из них будет находиться в пятиэтажных паркингах
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Текст: Андрей Константинов
В центре Улан-Удэ пообещали создать 2,5 тысячи парковочных мест
Почти 2,5 тысячи парковочных мест планируется создать в ходе застройки центра Улан-Удэ. Об этом сообщили сегодня в Управлении комплексного развития территорий.

При этом речь о дворах жилых домов не идет. Парковать автомобили будут на специально отведенных территориях и многоуровневых паркингах.  

— Оставить автомобиль в каждом дворе просто не будет возможности, дворы в новых домах будут закрытого типа, без машин, там обустроят зоны отдыха и детские площадки. Поэтому проектировщики предусмотрели возведение многоуровневых паркингов на улице Свободы, рядом со стадионов БГУ и на улице Куйбышева. Паркинги будут пятиэтажными, в надземном исполнении, – рассказал начальник Управления комплексного развития территорий Зана Тумуров.

В многоуровневых паркингах будет предусмотрено порядка 1200 мест для автомобилей.

— И примерно столько же мест организованного хранения, как в прилегающей улично- дорожной сети, которую мы полностью реконструируем в границах КРТ, так и в организованных местах хранения, но не во дворах, это будут локальные парковки. Итого почти 2,5 тысячи парковочных мест появится в центре Улан-Удэ, – сообщил заместитель генерального директора ПАО «ПИК-специализированный застройщик» Владимир Антонов.
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