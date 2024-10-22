Школьники в Бурятии могут ездить бесплатно на общественном транспорте

В Бурятии школьникам из многодетных семей предоставляется бесплатный проезд на муниципальном транспорте – автобусе и трамвае. В минсоцзащиты республики дали по этому поводу подробные разъяснения.

Возможность бесплатного проезда предоставляется со дня загрузки оператором транспортных сервисов номера платежной карты в банковские терминалы, а не со дня подачи заявления.

Если, к примеру, человек подал заявление на данную меру соцподдержки по проезду, он должен учитывать срок рассмотрения заявления – 10 рабочих дней со дня регистрации заявления.

Плюс еще нужно учитывать 3 рабочих дня после принятия решения о предоставлении меры социальной поддержки по проезду.

ПРАВИЛА ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА ШКОЛЬНИКОМ:

1. Мера социальной поддержки по проезду предоставляется только по муниципальным маршрутам и на трамваях.

2. Оплату поездки следует производить только по платежной карте (не смартфоном) бесконтактным способом, то есть, приложив её к терминалу. При бесконтактной оплате посредством смартфона денежные средства будут списаны в полном объеме.

3. При использовании льготного проезда для школьника правило пересадочного тарифа не действует. В этом случае с карты будут списаны две бесплатные (льготные) поездки.

4. При совершении в одном календарном месяце 61-й поездки и последующих поездок с банковской карты (которая находится в реестре льготных) будет сниматься обычная оплата за проезд.

5. Если ребенок приложил свою карту к терминалу после использования всех поездок, и при этом на карте недостаточно средств для оплаты проезда, то карта (из реестра) попадет в стоп-лист.

6. Если не вывести карту из стоп-листа, то ребенок не сможет с помощью этой карты совершать поездки, в том числе льготные. Вывести карту из стоп-листа можно на сайте proezd03.ru либо по телефону 777-000.





Ребенок, получивший меру поддержки, или его родитель, может зарегистрироваться в личном кабинете пассажира на сайте proezd03.ru (желтая кнопка на главной странице сайта).



После входа в личный кабинет, пассажир перенаправляется на сервис «СБЕР БИЛЕТ» с помощью которого можно контролировать свои поездки, в том числе льготные.

Сервис позволяет увидеть все совершенные льготные поездки и количество оставшихся льготных поездок.

Фото: Номер один