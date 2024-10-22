2 ноября в Национальной библиотеке пройдет Ночь искусств

2 ноября в Национальной библиотеке пройдет всероссийская акция «Ночь искусств» (возрастное ограничение 6+). Мероприятие приурочено ко Дню народного единства. Гостей библиотеки ждет насыщенная культурная программа: творческие мастер-классы, лекции и экскурсии.

2 ноября в 17:00 в зале литературы по культуре и искусству посетители смогут обучиться основам акварельного рисунка. Мастер-класс «Цветы Бурятии» проведет выпускник магистратуры ВСГИК по классу живописи, руководитель школы «Ренессанс» Антон Поляков (6+).

Также в рамках мероприятия пройдут лекции по истории и психологии (6+).

В 17.00 в усадьбе Молчанова Национальной библиотеки пройдет лекция «Печати и экслибрисы буддийских текстов». Научный сотрудник Центра восточных рукописей и ксилографов ИМБТ СО РАН Суржана Миягашева расскажет о разнообразных печатях, которые можно встретить на многих буддийских текстах.

В 18:00 гости библиотеки могут попасть на «Кофе с психологом». Встречу в усадьбе Молчанова проведет известный психолог Павел Хамаев. Специалист научит управлять стрессом и поможет прийти к эмоциональному благополучию (12+).

Ночь искусств завершится экскурсией по Национальной библиотеке, которая стартует в 20:00 (6+).

Гости смогут познакомиться с библиотекой поближе, и заглянуть на обзорную площадку, откуда открывается красивый вид на вечерний Улан-Удэ.

Вход на мероприятия свободный.





Возрастное ограничение 12+





Фото: loon.site