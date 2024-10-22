«Отставание есть, но некритичное»

Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников рассказал о ходе строительства театрально-культурного центра «Байкал» и Национального музея в центре Улан-Удэ. По словам чиновника, «процесс на обоих объектах идет, есть некритичное отставание от графика». Причиной этого стали грунтовые воды, но сейчас подрядчики наверстывают объемы.«По театру – там возведен фундамент и подвал. Сейчас на объекте работают 45 человек, бетонируются вертикальные конструкции первого этажа. До наступления минусовых температур необходимо завершить устройство перекрытий первого этажа и приступить ко второму. На строительной площадке Национального музея работают более 100 человек, здесь в настоящее время строители вяжут арматуру и заливают бетон. Важно, что зимой работы останавливаться не будут - темпы замедлятся, но процесс продолжится», - сообщил Евгений Луковников.Все общестроительные работы на объектах должны быть закончены в 2025 году, а ввод их в эксплуатацию планируется в 2026 году.«Заходим в активную фазу, ограничений никаких нет, деньги есть, нужно строить», - резюмировал зампред.Напомним, общая стоимость театра и музея составляет почти 8 миллиардов рублей. Их строят в рамках концессионного соглашения, подписанного в конце 2023 года правительством Бурятии и Управляющей компании «Инфратех Концессии».Фото: телеграм-канал Евгения Луковникова