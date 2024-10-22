Общество 22.10.2024 в 17:17

В Улан-Удэ сделают четвертую полосу по улице Борсоева

Ее обустроят по дороге в центр города
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ сделают четвертую полосу по улице Борсоева

В Улан-Удэ сделают четвертую полосу по улице Борсоева. Ее обустроят по дороге в центр города.

Дополнительную четвертую полосу протяженностью около 50 метров начали обустраивать в направлении центра города, до перекрестка у дома по ул. Борсоева, 77.

В перспективе здесь планируется установить светофор, который будет регулировать движение транспорта на этом сложном участке.


- В ближайшее время в этом районе построят крупный торговый центр, и здесь могут быть большие пробки. Поэтому мы сейчас изыскали дополнительное финансирование, чтобы в рамках ремонта дороги по улице Борсоева сделать четвертую полосу, по которой автомобили будут двигаться, чтобы потом повернуть в направлении торгового центра, не создавая при этом помех для других машин, - пояснил Евгений Соболев, начальник управления дорожного строительства администрации Улан-Удэ.

Также в рамках дополнительных работ у перекрестка на противоположной стороне дороги обустроят остановочный карман для общественного транспорта. А действующая сейчас остановка у цветочного магазина будет использоваться как парковка.

Ремонт дороги по ул. Борсоева ведется по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

 

Фото: администрация Улан-Удэ

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дороги безопасные и качественные дороги улан-удэ

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