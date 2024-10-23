В Бурятии подорожали стройматериалы

Средний чек на товары для ремонта и строительных работ в сентябре 2024 года в России увеличился на 22,5% к уровню 2023 года. Поставщики такой продукции стали повышать цены, видя спрос на нее со стороны дольщиков, купивших квартиры в новостройках три-четыре года назад, в разгар выдачи льготной ипотеки. Вслед за стройматериалами подорожали и услуги ремонтников. Для качественной отделки новой двухкомнатной квартиры с чернового варианта теперь потребуется не менее 2 млн рублей. А ведь еще до пандемии за эти деньги в Улан-Удэ можно было бы купить аналогичную квартиру на «вторичке».О том, что стоимость стройматериалов выросла, свидетельствуют данные о росте среднего чека в розничном звене по стране. По итогам сентября 2024 года чек вырос на 22,5% год к году, или до 35,3 тыс. рублей - такие данные «Ъ» сообщили в Life Pay (разработчик решений для автоматизации приема платежей). По данным «Платформы ОФД» (оператор фискальных данных), средний чек за сентябрь 2024 года вырос на 11% год к году, до 9 тыс. рублей.По данным Росстата, потребительские цены на стройматериалы и на ремонт жилья за год выросли на 8–11%. Это обусловлено политикой поставщиков, которые повышают цены, говорят в пресс-службе «Лемана Про» (бывший Leroy Merlin). В Бурятии такой сети нет, поэтому цены на стройматериалы еще выше, чем даже в Иркутске.- На крупные объекты мы не берем внутренние стройматериалы, потому что они дороже как минимум на 10%, и закупаем все либо в Иркутске в «Леруа», либо в Новосибирске, - рассказывает бригадир строительной бригады Александр. - В Бурятии цены на стройматериалы выше из-за транспортных издержек, но самое главное - у нас просто дикий спрос на ремонт новостроек. Люди по льготным ипотекам понабрали по несколько квартир на одну семью два-три года назад, и в 2023 и 2024 годах в республике сдали многие объекты. Поэтому местные продавцы стройматериалов просто подняли свои цены, зная, что не все поедут закупаться в Иркутск.Добавим, что не все жилищные спекулянты сегодня находятся в хорошей финансовой форме.- После получения ключей от однокомнатной квартиры я думал сдать ее в аренду, чтобы покрывать ежемесячные платежи, рассчитывал, что тысяч за 500 мне обойдется доведение ее до состояния сдачи квартиросъемщикам, но насчитали почти 1,3 млн, это просто грабеж, - жалуется в соцсетях улан-удэнский новосел. - Новый кредит мне не дают, да и брать под ставку в 22% я не хочу. Поэтому пока квартира стоит, за тепло приходится платить.Удивляться этому явлению не приходится. Как рассказывают строители, отделочники из стран Средней Азии, которые в прошлом году забирали значительную часть работ, либо уехали, либо подняли расценки. Причем нет никаких сомнений, что это сделано по согласованию с участниками рынка, по сговору. Строительный бизнес - это тот сектор, где хотя и нет формальной монополии, но есть возможность диктовать цены. Тем более что многим новоселам необходимо срочно доводить жилье до нормального состояния после получения ключей.Этим пользуются и местные сантехники, и электрики, и отделочники, в том числе малоопытные, которые, пользуясь дефицитом кадров из-за оттока строителей, называют расценки, что называется, от потолка. Еще один фактор удорожания - переток покупателей в сектор строительства индивидуального жилищного строительства (ИЖС), где сохранены льготные ипотечные ставки. Но там требуется еще больше ремонтов и объемов закупок пиломатериалов, цемента и утеплителей, что и тянет цены вверх. В итоге экономия на утеплителях приводит к тому, что новые дома зимой потребляют гораздо больше энергии и дорого обходятся новоселам из-за в том числе роста цен на топливо.В результате покупатели квартир и домов в Бурятии вынуждены самостоятельно их ремонтировать, используя самые дешевые отделочные материалы. Как говорят строители, такие отремонтированные на скорую руку квартиры потом приходится переделывать.Таким образом, растущие объемы ввода жилья (в республике они ежегодно прибавляются минимум на 5%), спровоцированные в том числе спекулянтами с помощью льгот от государства, негативно отразились на всех ремонтах.В конечном счете владельцы жилья вынуждены подолгу копить на ремонты, а потом закупать сразу большое количество материалов. Чтобы не покупать их в дальнейшем по более высокой стоимости. Например, зимой активно покупают цемент и грунтовки, зная, что с весны они всегда дорожают вслед за увеличением спроса. Однако, задрав цены, строительные супермаркеты в Улан-Удэ столкнулись с тем, что жители Бурятии стали покупать товары, особенно крупногабаритные, через интернет-магазины и маркетплейсы. Аналитики «Платформы ОФД» подсчитали, что в сентябре 2024 года число покупок в онлайне увеличилось на 15% за счет перетока покупателей. В «Яндекс Маркет» сообщили «Ъ», что товары для строительства и ремонта — одна из наиболее популярных категорий по количеству заказов на маркетплейсе. За три первых квартала 2024 года число покупок этой продукции выросло на 30% год к году, подсчитали в компании.По оценкам экспертов, с 2020 по 2024 год газобетонные блоки подорожали на 100%, кирпич и керамическая плитка - на 90%, теплоизоляция - на 80%, арматура - на 70%, плитка керамическая - на 81%, кирпич – на 77%, теплоизоляция – на 72%, арматура – на 70%.В зимнее время, с окончанием сезонных работ, когда строительные магазины сталкиваются со снижением спроса, они нередко устраивают нечто вроде «распродаж», как это началось в октябре в Улан-Удэ в связи с похолоданием и невозможностью проводить работы на улице. Однако в этом году эти акции носят спорадический характер, потому что львиная доля строительных работ переместилась внутрь квартир для отделки помещений. Именно отделка новых квартир сегодня составляет львиную долю объемов строительных бригад, поэтому рассчитывать на большие скидки не приходится.Фото: «Номер один»