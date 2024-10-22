Муниципальному вестнику пришел конец

В Администрации города прошло заседание комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности улан-удэнского городского совета депутатов. Ключевым на повестке стал вопрос о внесении изменений в отдельные решения депутатов – представители комитета предложили упразднить публикации в периодическом печатном издании под названием «Муниципальный вестник».

Напомним, «Муниципальный вестник г. Улан-Удэ» выступал официальным периодическим печатным изданием органов местного самоуправления, которое специально было создано для опубликования правовых актов, доведения до жителей официальной информации и т.д. Издание распространялось совершенно бесплатно, найти его можно было в любом административном здании нашего города.

Однако в скором времени привычная для обывателей печатная версия навсегда исчезнет. Депутаты планируют размещать все правовые акты исключительно в цифровом формате.

«Выкладка вестника производилась по большей части в административных зданиях, спросом как таковым он особо не пользовался. Вся та же самая правовая информация была, есть и будет в общем доступе. Дублировать ее и тратить деньги на печатное издания – бессмысленно», – отметили представители комитета в ходе заседания. – «Раньше нам закон буквально предписывал: только печатное издание. Но в начале этого года у нас появилась возможность публиковать решения сессий и нормативных актов на сайтах. Мы хотим отойти от устаревшего формата печати и уже в 2025 году полностью от него отказаться. Бюджетные средства, которые раньше тратились на «Муниципального вестника», а это порядка 10 млн рублей, смогут пойти на иные нужды».

«Муниципальный вестник выходил по факту еженедельно тиражом 300 штук. Это практически 14,5 тысячи копий за целый год. Со временем это стало экономически не выгодно, ведь популярностью среди населения он не пользовался. Теперь мы планируем информировать граждан через наши официальные электронные ресурсы. Муниципальные правовые акты и до этого размещали в формате цифры, но теперь мы просто плавно делаем окончательный переход на него», – констатировал депутат Дмитрий Турченюк.

С 2025 года «Муниципальный вестник г. Улан-Удэ» окончательно лишится своей актуальности. На замену ему придет сайт правовой информации органов местного самоуправления – ulan-ude-doc.ru.

Фото «Номер один».



















