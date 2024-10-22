Прибайкальский район Бурятии преображается благодаря нацпроекту

В этом году в Прибайкальском районе в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» обновили девять общественных и дворовых территорий. На благоустройство объектов по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году было выделено порядка восьми миллионов рублей. Проект реализуется в районе с 2019 года. Люди активно голосуют, выбирая объекты для благоустройства. Чем больше голосов, тем выше шансы на то, что желаемый объект получит финансирование.

Задача программы - поднять комфортность проживания жителей, создать лучшие условия жизни в Бурятии. Главы поселений вместе с жителями определяют, где и какие общественные пространства нужно приводить в порядок в первую очередь. Средства на это выделяются из федерального бюджета.

- Территории для благоустройства выбирали сами жители республики. Они в 2023 году приняли участие в голосовании за выбор территорий, которые попадают в реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году. И как результат - в этом году в Бурятии благоустраивают 93 общественных и 48 дворовых территорий. Работы идут в большинстве районов, сейчас они выходят на завершающую стадию, - сообщил Евгений Луковников, заместитель председателя Правительства Бурятии по развитию инфраструктуры.

В этом году работа кипела на обоих берегах – и в правобережном Прибайкалье, и в левобережном. Так, один из проектов, получивших поддержку жителей и финансирование в этом году – сцена с навесом в селе Турунтаево. Она появилась по ул. Спортивная, 9.





В 2024 году в Турунтаево обустроили общественную территорию для проведения мероприятий - появилась сцена с навесом, скамейки, урны, ограждение.





- Объект возведен для проведения праздничных мероприятий. Уложена плитка, сделано освещение, поставлены скамейки, урны. Также территория ограждена. В теплое время года сцена будет очень востребована, так как рядом у нас находится памятник воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной Войны. Здесь у нас проводятся митинги, концерты и все общественные мероприятия, - рассказывает специалист администрации Прибайкальского района по реализации программы «ФКГС» Алена Васильцова.

В селе Татаурово по ул. Школьная, 20 появилась детская площадка. Подрядчики ООО «Декор» и ИП «Черных» успешно выполнили заказ. Общая сумма работ составила 833 тыс рублей. Здесь появились волейбольная стойка с сеткой, ворота для мини-футбола с сеткой, баскетбольная стойка с сеткой и щитом, тренажер уличный «разведение ног», тренажер уличный «твистер», тренажер уличный «велосипед», навес, теннисный стол.





В селе Татаурово в этом году обустроили современную спортивную площадку

«Благодаря появлению спортивной площадки у наших детей стало больше возможностей для проведения комфортного досуга. Надеюсь, это не последняя площадка у нас в селе. Хочется, чтобы и другие места также становились красивее», - говорит местная жительница Ирина Агафонова.

Также в Татаурово поработали и над комфортом дворовых территорий - асфальтировали дворовые проезды, ставили скамейки, урны. Изменения коснулись ул. Новая, 1,6, ул. Трактовая, 11, 15 и ул. Сельскохозяйственная, 22 и 24.

Новая общественная территория появилась и в селе Турка – там на славу поработали над улучшением благоустройства по ул. Школьная, 46. Компания ООО «Декор» смогла успешно воплотить задуманное и преобразить эту территорию. Появился деревянный забор, который не только разграничил территорию, но и придал ей ухоженный вид. Деревянные элементы добавили гармонии в окружающий ландшафт. Помимо этого, установили две парковые скамейки, которыми с удовольствием пользуются жители и гости села. Дополнительно установили две опоры освещения. Всего на благоустройство ул. Школьная, 46 в Турке потратили 300 000 рублей.





В селе Турка в 2024 году облагородили общественную территорию по ул. Школьная, 46

В Таловке по ул. Социальный городок, 7, 8, 9, 10, 14, ул. Лазо, 2 и Первомайская, 8 в этом году также поработали над дворовыми территориями. Там поставили скамейки, сделали освещение, заасфальтировали дворовые проезды. В селе Ильинка занимаются облагораживанием территории кладбища. В этом году там выровняли дорогу, а в следующем году установят ограждение.



Уже запланированы работы на 2025 год - в Прибайкальском районе обязательно появятся новые благоустроенные территории.





Фото предоставлено агентством "Жилстройкомэнерго"

