Квадроберская жизнь бывает сложна

Большинство горожан к детям-квадроберам относится нормально. Но вот если ты взрослый, то усы должны быть человеческие, а не кошачьи!

Для начала уточним: квадроберы – это не поклонники всего квадратного, а люди, притворяющиеся животными. А теперь – к сути.

37% жителей Улан-Удэ считают, что совершеннолетних квадроберов нужно отправлять к психиатру. 28% предлагают не реагировать — оставить за каждым возможность самовыражения. 11% советуют привлекать взрослых квадроберов к общественным работам, 7% — налагать административные штрафы - такие данные показали результаты опроса жителей Улан-Удэ.

Интересно, что опрос проводил портал по поиску работы «Суперджоб». Зачем охотникам за кадрами заниматься такими странными вещами?

У нас на этот счет есть теория. Вместо того, чтобы осуждать взрослых квадроберов, можно ведь их использовать. Например, квадроберов-собак можно привязывать возле складов, чтобы те охраняли их от посягательств. Согласитесь, куда дешевле покупать собачий корм, чем нанимать человека по ТК. На Севере квадроберов можно запрягать в собачьи упряжки.

Вот только что делать с квадроберами-котами, не совсем понятно. Отправить их ловить мышей? Или охотиться на птиц, что клюют зерновые на полях фермеров?

В общем, потенциал велик. А ведь есть еще хоббихорсеры – это те, что скачут с деревянными лошадками между ног. Их тоже бы в поля – плуги тянуть…