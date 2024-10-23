В Улан-Удэ росгвардейцы пополнили «Шкатулку храбрости»

Второй год сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии принимают участие в благотворительной акции по сбору игрушек для детей с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями в Детской республиканской клинической больнице (возрастное ограничение 18+).

В качестве подарков росгвардейцы привезли пакеты с различными игрушками – пупсами, конструкторами, «неваляшками», развивающими и настольными играми.





В отделении онкологии два стационара - круглосуточный и дневной. Сейчас там находятся на лечении порядка 50 детей в возрасте от нуля до 21 года.

- «Коробка храбрости» у нас существует более десяти лет. С ее помощью мы поощряем детей за прохождение различных непростых процедур, начиная от забора крови, костномозговой пункции, лечения, - рассказывает заведующая отделением онкологии ДРКБ Любовь Гурулева.

- Все эти подарки нам помогают приобретать благотворители, принося в отделение игрушки и пополняя нашу «коробку храбрости». Дети могут порадоваться, на время забыть о болезненных манипуляциях, отвлечься от стресса.

У одной из жительниц Бурятии Надежды в отделении лежит трехлетняя дочь. Девочка проходит лечение с мая этого года.

- Лечимся уже полгода, впереди еще много испытаний, конечно. Благодарим Росгвардию за то, что оказывают помощь для детей, это очень важно для каждого человека – проявить такую доброту, - говорит женщина.

- Детям действительно тяжело приходится, и каждый принесенный подарок смягчает стресс. Когда ребенок плачет от забора крови, перевязок, других процедур, а потом ему дают подарок, конечно, настроение сразу меняется. Дети успокаивается, отвлекаются, начинают улыбаться. Огромное спасибо всем людям, принявшим участие! – поблагодарила Надежда.

Участвовать в благотворительной акции могут все желающие, для этого необходимо принести игрушки (обязательно новые, в упаковке) в отделения онкологии и гематологии Детской республиканской клинической больницы.

Передать можно по договорённости по тел. 8(9025)621768 - Маргарита Алексеевна, 8(950)3842943 - Екатерина.

Акция продлится до 30 ноября.

Возрастное ограничение 18+





Фото: Росгвардия Бурятии