В Улан-Удэ росгвардейцы пополнили «Шкатулку храбрости»
Второй год сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии принимают участие в благотворительной акции по сбору игрушек для детей с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями в Детской республиканской клинической больнице (возрастное ограничение 18+).
В качестве подарков росгвардейцы привезли пакеты с различными игрушками – пупсами, конструкторами, «неваляшками», развивающими и настольными играми.
В отделении онкологии два стационара - круглосуточный и дневной. Сейчас там находятся на лечении порядка 50 детей в возрасте от нуля до 21 года.
- «Коробка храбрости» у нас существует более десяти лет. С ее помощью мы поощряем детей за прохождение различных непростых процедур, начиная от забора крови, костномозговой пункции, лечения, - рассказывает заведующая отделением онкологии ДРКБ Любовь Гурулева.
- Все эти подарки нам помогают приобретать благотворители, принося в отделение игрушки и пополняя нашу «коробку храбрости». Дети могут порадоваться, на время забыть о болезненных манипуляциях, отвлечься от стресса.
У одной из жительниц Бурятии Надежды в отделении лежит трехлетняя дочь. Девочка проходит лечение с мая этого года.
- Лечимся уже полгода, впереди еще много испытаний, конечно. Благодарим Росгвардию за то, что оказывают помощь для детей, это очень важно для каждого человека – проявить такую доброту, - говорит женщина.
- Детям действительно тяжело приходится, и каждый принесенный подарок смягчает стресс. Когда ребенок плачет от забора крови, перевязок, других процедур, а потом ему дают подарок, конечно, настроение сразу меняется. Дети успокаивается, отвлекаются, начинают улыбаться. Огромное спасибо всем людям, принявшим участие! – поблагодарила Надежда.
Участвовать в благотворительной акции могут все желающие, для этого необходимо принести игрушки (обязательно новые, в упаковке) в отделения онкологии и гематологии Детской республиканской клинической больницы.
Передать можно по договорённости по тел. 8(9025)621768 - Маргарита Алексеевна, 8(950)3842943 - Екатерина.
Акция продлится до 30 ноября.
Возрастное ограничение 18+
Фото: Росгвардия Бурятии