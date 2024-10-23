Общество 23.10.2024 в 10:12

В Улан-Удэ росгвардейцы пополнили «Шкатулку храбрости»

Акция по сбору игрушек для детей с онкозаболеваниями продолжается
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ росгвардейцы пополнили «Шкатулку храбрости»

Второй год сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии принимают участие в благотворительной акции по сбору игрушек для детей с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями в Детской республиканской клинической больнице (возрастное ограничение 18+).

В качестве подарков росгвардейцы привезли пакеты с различными игрушками – пупсами, конструкторами, «неваляшками», развивающими и настольными играми.


В отделении онкологии два стационара - круглосуточный и дневной. Сейчас там находятся на лечении порядка 50 детей в возрасте от нуля до 21 года.

- «Коробка храбрости» у нас существует более десяти лет. С ее помощью мы поощряем детей за прохождение различных непростых процедур, начиная от забора крови, костномозговой пункции, лечения, - рассказывает заведующая отделением онкологии ДРКБ Любовь Гурулева.

- Все эти подарки нам помогают приобретать благотворители, принося в отделение игрушки и пополняя нашу «коробку храбрости». Дети могут порадоваться, на время забыть о болезненных манипуляциях, отвлечься от стресса.

У одной из жительниц Бурятии Надежды в отделении лежит трехлетняя дочь. Девочка проходит лечение с мая этого года.

- Лечимся уже полгода, впереди еще много испытаний, конечно. Благодарим Росгвардию за то, что оказывают помощь для детей, это очень важно для каждого человека – проявить такую доброту, - говорит женщина.

- Детям действительно тяжело приходится, и каждый принесенный подарок смягчает стресс. Когда ребенок плачет от забора крови, перевязок, других процедур, а потом ему дают подарок, конечно, настроение сразу меняется. Дети успокаивается, отвлекаются, начинают улыбаться. Огромное спасибо всем людям, принявшим участие! – поблагодарила Надежда.

Участвовать в благотворительной акции могут все желающие, для этого необходимо принести игрушки (обязательно новые, в упаковке) в отделения онкологии и гематологии Детской республиканской клинической больницы.

Передать можно по договорённости по тел. 8(9025)621768 - Маргарита Алексеевна, 8(950)3842943 - Екатерина.

Акция продлится до 30 ноября.

Возрастное ограничение 18+


Фото: Росгвардия Бурятии

Все новости

Зеки Бурятии собрали хороший урожай
23.10.2024 в 11:14
Утром в Бурятии произошло лобовое столкновение с внедорожником
23.10.2024 в 11:11
В Монголии теперь растут бурятские сосны
23.10.2024 в 11:06
В Улан-Удэ сбили пожилого пешехода
23.10.2024 в 11:02
На подростка в Бурятии завели уголовное дело за найденный телефон
23.10.2024 в 10:42
В Бурятии скончался известный спортсмен
23.10.2024 в 10:42
В Бурятии на пожаре погибли куры, кролики и поросёнок
23.10.2024 в 10:17
В Улан-Удэ росгвардейцы пополнили «Шкатулку храбрости»
23.10.2024 в 10:12
Бурятию продолжает потряхивать
23.10.2024 в 09:56
В Бурятии спортсмены со всего ДФО посоревнуются в пулевой стрельбе
23.10.2024 в 09:52
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 октября

Читайте также
Зеки Бурятии собрали хороший урожай
Собранные овощи войдут в меню самих осужденных
23.10.2024 в 11:14
В Монголии теперь растут бурятские сосны
Лесники из Бурятии помогают соседям выращивать лес
23.10.2024 в 11:06
На подростка в Бурятии завели уголовное дело за найденный телефон
Мальчишка перепрошил чужой гаджет и оставил себе
23.10.2024 в 10:42
В Бурятии скончался известный спортсмен
Юрий Воеводин всю жизнь посвятил спорту
23.10.2024 в 10:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru