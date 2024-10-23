В Бурятии скончался известный спортсмен

В Бурятии ушел из жизни Заслуженный мастер спорта, Отличник физической культуры и спорта, Почётный гражданин Заиграевского района Юрий Иванович Воеводин. Об этом сообщили в вайбер-чате «Заиграево-инфо.24/7».Как рассказали в чате, всю свою жизнь Юрий Воеводин занимался физкультурой и спортом. Став авторитетной фигурой ещё в зрелые годы, он и с седыми висками продолжал держать форму. Его главной изюминкой была универсальность. Лыжи, лёгкая атлетика, футбол, бокс и даже борьба.С 1986 года по 2008 год Юрий Воеводин работал в должности председателя спорткомитета администрации Заиграевского района, став для своих земляков самым известным районным «министром» спорта.На 60-летний юбилей главный гиревик Бурятии Сергей Леонов подарил Юрию Воеводину гири. И с 2010 года Юрий Иванович стал регулярно выступать на первенстве России среди ветеранов в возрастной группе от 60 лет и старше.Другая яркая глава – Кубок мира, который несколько лет подряд проводили в Энхалуке. Его Юрий Воеводин выиграл три раза подряд: в 2016-2018 годах.Фото: «Заиграево-инфо.24/7»