Общество 23.10.2024 в 10:42

В Бурятии скончался известный спортсмен

Юрий Воеводин всю жизнь посвятил спорту
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии скончался известный спортсмен
В Бурятии ушел из жизни Заслуженный мастер спорта, Отличник физической культуры и спорта, Почётный гражданин Заиграевского района Юрий Иванович Воеводин. Об этом сообщили в вайбер-чате «Заиграево-инфо.24/7».

Как рассказали в чате, всю свою жизнь Юрий Воеводин занимался физкультурой и спортом. Став авторитетной фигурой ещё в зрелые годы, он и с седыми висками продолжал держать форму. Его главной изюминкой была универсальность. Лыжи, лёгкая атлетика, футбол, бокс и даже борьба.

С 1986 года по 2008 год Юрий Воеводин работал в должности председателя спорткомитета администрации Заиграевского района, став для своих земляков самым известным районным «министром» спорта.

На 60-летний юбилей главный гиревик Бурятии Сергей Леонов подарил Юрию Воеводину гири. И с 2010 года Юрий Иванович стал регулярно выступать на первенстве России среди ветеранов в возрастной группе от 60 лет и старше.

Другая яркая глава – Кубок мира, который несколько лет подряд проводили в Энхалуке. Его Юрий Воеводин выиграл три раза подряд: в 2016-2018 годах.

Фото: «Заиграево-инфо.24/7»

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