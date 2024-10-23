На подростка в Бурятии завели уголовное дело за найденный телефон

За найденный телефон на 17-летнего подростка в Бурятии завели уголовное дело. Вместо того, чтобы отдать чужой гаджет он решил оставить его себе.

- Заявление в полицию поступило от жительницы села Цагатуй. Она сообщила, что потеряла мобильный телефон с двумя сим-картами, в чехле которого была банковская карта. Женщина пыталась самостоятельно разыскать пропажу, но когда телефон оказался выключенным, решила обратиться в полицию. Ущерб она оценила в 26 тысяч рублей, - рассказали в МВД республики.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили предполагаемого злоумышленника – им оказался 17-летний подросток.

- Выяснилось, что молодой человек нашел мобильный телефон неподалеку от берега реки и решил оставить гаджет себе, объяснив тем, что модель его телефона устарела.

Он выключил мобильное устройство, выбросил вставленные сим-карты, банковскую карту, а вернувшись домой, перепрошил устройство и вставил в него свою сим-карту, - добавили в полиции.

Пользоваться чужим телефоном удалось недолго – всего пару недель, ровно до момента прихода оперативников уголовного розыска. Подросток признал свою вину и раскаялся в содеянном. Возбуждено уголовное дело.

В полиции напоминают, что нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее. Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или средства транспорта. Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или место его пребывания неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о находке в полицию или в орган МСУ.

Фото: loon.site