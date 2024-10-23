В Монголии теперь растут бурятские сосны. Лесники из Бурятии помогают жителям соседней страны выращивать лес. Они привозят в Монголию маленькие саженцы сосны из наших питомников.













- Лесники помогают соседней стране в посадках на постоянной основе. Семена сосны обыкновенной, подаренные Монголии, имеют отличное качество, и по заверению сотрудников агентства лесного хозяйства Бурятии будут иметь хорошие всходы. Благодаря сотрудничеству Бурятии и Монголии лесники оказывают помощь в реализации президентской программы «Миллиард деревьев», - сообщили в РАЛХе.

Напомним, весной 2023 года в Селенгинском аймаке Монголии был высажен лес в честь 100-летия Бурятии. Там появилась «Роща имени Главы Бурятии». Для этой рощи сотрудники Республиканского агентства лесного хозяйства безвозмездно привезли в приграничный район 5,5 тыс. сеянцев сосны c берегов Байкала – из Кикинского лесхоза. Деревья были посажены на площади 1 гектар. Специалисты РАЛХ также провели осеннюю инвентаризацию посадок.

А в мае 2024 года большая команда республиканского агентства лесного хозяйства, нашего «Лесресурса», жители Селенгинского и Центрального аймаков провели вместе акцию «Сад памяти» и высадили 7 500 деревьев.

Акция была посвящена 85-летию героической победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол.

Фото: РАЛХ