Зеки Бурятии собрали хороший урожай

В Улан-Удэ заключенные колонии-поселения №3 в срок завершили уборочную кампанию. Как сообщили в УФСИН России по Республике Бурятия, они собрали хороший урожай.«Всего было собрано 530 тонн картофеля, 30 тонн моркови, 28,5 тонн свеклы, 125 тонн капусты, 3 тонны огурцов и 12 тонн кабачков. Кроме того, было произведено более 5 тонн соленых томатов и 3 тонны соленых огурцов. Вся продукция прошла сортировку, сушку и закладку в подготовленные помещения овощехранилищ и сейчас входит в меню осужденных», - рассказали в ведомстве.Как уточнили в УФСИНе, общая площадь, занятая картофелем и другими овощами, превысила 62 гектара. На 680 квадратных метрах расположились теплицы.«Агротехнические работы осуществляются сотрудниками исправительных учреждений и осужденными. Большинство из них выполняется автоматизировано с использованием специальной техники, находящейся в распоряжении учреждения», - отметили в УФСИНе.Фото: УФСИН России по РБ