Общество 23.10.2024 в 11:36

Андрей Вторушин из Бурятии побывал на выставке, посвященной отцам Героев СВО

Выставку организовал Фонд «Защитники Отечества»
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Текст: Служба информации "Номер один"
Андрей Вторушин из Бурятии побывал на выставке, посвященной отцам Героев СВО

Фонд «Защитники Отечества» открыл в Государственной Думе России фотовыставку «Отец Героя» (возрастное ограничение 6+). Участие в ней приняли подопечные фонда «Защитники Отечества» со всей России.

Из Бурятии на выставку приехали отец Героя СВО Виктора Вторушина Андрей Владимирович Вторушин из Заиграевского района и автор проекта, заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» в Бурятии Денис Леонов.



- Выставка «Отец Героя» посвящена родителям ветеранов, ставшим образцом доблести и чести для многих поколений. Родные – это те люди, которые прививали героям истинные ценности, ориентировали на выбор жизненного пути. Семья, честность, любовь, товарищество, преданность стране – это основополагающие ценности, которые дают нам силы. Современные защитники возрождают в России традиции памяти героизма. Нам нужно, чтобы она жила вечно. Мы будем чтить их, как чтим наших дедов и прадедов. Пример героев вдохновляет всех нас, – отметила замминистра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Близкие и родные Героев СВО поблагодарили организаторов за проведение выставки. По их словам, это еще один шаг к увековечению подвига их детей.

- Я безгранично горжусь Виктором. Мой сын совершил героический поступок, спас товарищей. Он стал примером не только для них, но и для меня, и для всех нас. На нашей малой родине его имя навсегда останется в памяти как символ смелости и самоотверженности. Я хочу выразить благодарность фонду «Защитники Отечества» и другим организаторам выставки «Отец Героя» за то, что вы рассказываете истории наших сыновей. Очень важно, чтобы их подвиги не забывались. Я всегда буду гордиться своим сыном, его боевыми товарищами и всеми молодыми ребятами, которые с мужеством пошли защищать нашу страну, – сказал Андрей Вторушин.

Выставка организована Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» совместно с Государственной Думой.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в Бурятии

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