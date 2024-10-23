Общество 23.10.2024 в 11:58

Мошенники почти полгода обрабатывали пенсионерку из Улан-Удэ

Им удалось выудить у нее 400 тысяч рублей
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Текст: Елена Кокорина
Мошенники почти полгода обрабатывали пенсионерку из Улан-Удэ

65-летнюю жительницу Улан-Удэ мошенники развели на инвестициях. Обрабатывая ее на протяжении пяти месяцев, они сумели убедить ее вложиться на 400 тысяч.

Впервые женщине позвонили в конце мая.

- Незнакомцы представились сотрудниками крупной российской энергокомпании и предложили заработать через их инвестпроект, осуществляя операции с ценными бумагами и другими видами активов на фондовом рынке. Пенсионерка скачала «инвестиционное приложение», создала «брокерский счет» и для старта инвестирования внесла 10 тысяч рублей, а потом еще 40.
Однако аферистка стала настаивать на оформлении кредита на сумму 300 тысяч рублей. Улан-удэнка отказалась и заблокировала контакты лже-брокера, - рассказали в полиции республики.
В начале сентября интернет-преступники снова вышли на горожанку.

- Позвонивший сообщил, что требуется закрыть её брокерский счет и «вывести» прибыль.  Для этого он рекомендовал написать письмо в Минфин РФ, а через какое-то время на электронную почту потерпевшей пришло уведомление о, якобы, имеющейся задолженности за пользование брокерским счетом. В сообщении было указано, что заработанные ею на инвестициях деньги нужно перевести в Центробанк, иначе они будут заблокированы. В целях погашения задолженности потерпевшая осуществила перевод со своей кредитной карты 350 тысяч рублей по указанным реквизитам, - добавили в МВД.
Когда мужчина заявил о необходимости перечисления еще 200 тысяч рублей женщина поняла, что разговаривала с мошенниками. Общий причиненный ей ущерб составил 400 тысяч рублей.
Полиция Бурятии призывает граждан: если, якобы, брокер требует вас оформить и внести на счет кредитные средства, убеждает в заработке внушительной прибыли или, наоборот, пугает задолженностью за пользование инвестиционным счётом, не раздумывая, прекращайте разговор. На связи — мошенник. Будьте бдительны.  

Фото: loon.site

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