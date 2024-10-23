Общество 23.10.2024 в 12:15

Хамбо лама Дамба Аюшеев призвал жителей Бурятии посетить дацаны и оказать почтение родителям

Сегодня празднуется второй, основной день большого буддийского праздника Лхабаб Дуйсэн
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Текст: Служба информации "Номер один"
Хамбо лама Дамба Аюшеев призвал жителей Бурятии посетить дацаны и оказать почтение родителям

Хамбо лама Дамба Аюшеев призвал жителей Бурятии посетить сегодня дацаны и оказать почтение родителям. Сегодня празднуется второй, основной день буддийского праздника Лхабаб Дуйсэн (возрастное ограничение 0+).

- Приглашаю буддистов 23 октября посетить свои родовые дацаны, чтобы вернуть долг своим родителям и всем, кто вам помогал в этой жизни, - призвал Хамбо лама.

Сегодня, 23 октября во всех дацанах Бурятии и других регионов России проходит второй день большого величественного Лхабаб Дуйсэн хурала, который считается одним из главных праздников всех буддистов.

- Лхабаб Дуйсэн хурал - молебен в честь возвращения Будды Шакьямуни из мира 33-х божеств, где Будда провёл три месяца, даруя Учение своей матери и всем живым существам. Это событие вошло в число восьми великих подвигов Будды Шакьямуни, которые особо отмечаются буддистами всего мира, - говорят ламы Бурятии.

Хурал проходит три дня. Основным днем считается 22-й день по лунному календарю девятого месяца, в этом году он выпадает на 23 октября. В этот день Будда вновь пришел в наш мир из мира Тридцати трех небожителей.

- Произошло это так. В возрасте 41 года, Будда Шакьямуни вместе со своим учеником Анандой в местности Раджагриха в поиске подаяния, столкнулись с одной семьёй брахмана, где сын преподносил своей маме свежие продукты, но сам питался испорченными продуктами. Тогда Ананда весьма был удивлён таким поведением, и задал вопрос Будде, почему он так делает, на что Будда ему сказал каждая личность обязана иметь чувство долга перед родителями. И это величайшая практика, - рассказывается в буддийских текстах.

Считается, что все благие дела любого человека в этот день увеличиваются в сотни миллионов раз. Поэтому чрезвычайно благим деянием является проявление особой заботы о родителях, как это делал Будда Шакьямуни. Поэтому в этот день хорошо совершать только благие дела, подносить милостыню, делать благие пожелания и молиться, чтобы все живые существа были счастливы.

Так же этот день для буддистов считается днем почитания родителей. В этот день нужно постараться порадовать чем-нибудь хорошим своих родителей, старших родственников, Учителей.


Фото: Номер один

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буддизм Бурятия

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