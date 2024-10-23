Общество 23.10.2024 в 12:44

Из молодых охотников в Бурятии будут делать снайперов

В республике идет подготовка подписавших первые контракты с минобороны
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Текст: Елена Кокорина
Из молодых охотников в Бурятии будут делать снайперов

На полигоне «Дивизионный» началась подготовка снайперов в рамках курса интенсивной подготовки для военнослужащих, подписавших первые контракты с минобороны России. В группу подготовки снайперов, отбирают молодых ребят, и тех, кто ранее занимался охотой.

- Военнослужащие обучаются разведке целей и определению дальности до них, использованию различных приборов наблюдения и прицеливания, маскировке на местности, выбору основных и ложных позиций, скрытному передвижению по пересеченной местности, в стрельбе на большие дальности в условиях ветра, а также действиям при внезапной встрече с противником, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

В ходе практических занятий снайперы обучаются поражению целей на различных дистанциях, используя снайперскую винтовку Драгунова. Стрельба выполняется на точность на максимальной дальности. Также снайперы отрабатывают стрельбу из неудобных положений. Теоретическую и практическую часть курса проводят опытные инструкторы, имеющие опыт СВО.

Фото:  пресс-служба Восточного военного округа

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минобороны снайперы СВО

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