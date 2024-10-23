Из молодых охотников в Бурятии будут делать снайперов

На полигоне «Дивизионный» началась подготовка снайперов в рамках курса интенсивной подготовки для военнослужащих, подписавших первые контракты с минобороны России. В группу подготовки снайперов, отбирают молодых ребят, и тех, кто ранее занимался охотой.

- Военнослужащие обучаются разведке целей и определению дальности до них, использованию различных приборов наблюдения и прицеливания, маскировке на местности, выбору основных и ложных позиций, скрытному передвижению по пересеченной местности, в стрельбе на большие дальности в условиях ветра, а также действиям при внезапной встрече с противником, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

В ходе практических занятий снайперы обучаются поражению целей на различных дистанциях, используя снайперскую винтовку Драгунова. Стрельба выполняется на точность на максимальной дальности. Также снайперы отрабатывают стрельбу из неудобных положений. Теоретическую и практическую часть курса проводят опытные инструкторы, имеющие опыт СВО.

Фото: пресс-служба Восточного военного округа