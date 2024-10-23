Общество 23.10.2024 в 13:11

Приколист в Улан-Удэ рассчитался за сигареты не рублями, а дублями

На кассе он оставил 5-тысячную купюру банка приколов
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Текст: Елена Кокорина
Приколист в Улан-Удэ рассчитался за сигареты не рублями, а дублями

22-летний «умник» в Улан-Удэ рассчитался за блоки сигарет купюрами банка приколов. Свою «покупку» приколист совершил на одной из заправочных станций города и по-быстрому скрылся.

Вечером 19 октября в полицию обратилась 47-летняя местная жительница, работающая кассиром на АЗС.

- Она рассказала, что на автозаправочную станцию пришел молодой человек и попросил подать ему шесть блоков сигарет.
Пока женщина вскрывала упаковки, чтобы по пачке пробить их стоимость, клиент оставил на кассе две крупные купюры. Со словами «на минуту выйду, залог оставил» он с двумя блоками табачных изделий покинул помещение.
Посчитав стоимость всего заказанного товара, она обнаружила, что банкноты являются купюрами банка приколов номиналом в 5 и 2 тысячи дублей. Она нажала тревожную кнопку, но он успел скрыться, - рассказали в полиции республики.
Сотрудниками уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан. Им оказался не работающий и ранее судимый 22-летний местный житель.

В полиции отмечают, что молодой человек уже проходит по уголовному делу о краже табачных изделий, стиков и зажигалок из магазинов Улан-Удэ.

- В тех случаях он складывал товар в пакет, а затем, отвлекая внимание продавца просьбой подать что-то ещё, с неоплаченным имуществом уходил либо говорил обслуживающему других покупателей работнику, что направляется за деньгами, - добавили в МВД.
Фото: loon.site

 

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сигареты касса банк приколов

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