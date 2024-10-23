Общество 23.10.2024 в 13:42

В Бурятии взялись за самогонщиков

Пенсионерка расплатилась самогоном за работу и попала на штраф
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии взялись за самогонщиков
Еравнинский районный суд рассмотрел административное дело в отношении пенсионерки. Она привлекалась по ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ – «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Как сообщили в пресс-службе суда, вина пенсионерки заключалась в том, что она расплатилась за оказание услуги литром самогона, «не имея при этом лицензии на право продажи спиртосодержащей пищевой продукции». Данный факт выявила местная полиция.

С учетом возраста и материального положения суд наказал пенсионерку ниже минимального предела – штрафом в 15 тысяч рублей. В то время как санкция данной статьи КоАП предусматривает штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Самогон у женщины изъяли.

Как отметили в суде, за нелегальную продажу алкоголя, совершенную неоднократно, предусмотрена уже уголовная ответственность по ст. 171.4 УК РФ. Так летом этого года по этой статье в районе осудили местного жителя. Мужчину приговорили к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства условно. Изъятый у него самогонный аппарат и бутылки суд постановил уничтожить.

Фото: freepik.com
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