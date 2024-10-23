В Бурятии взялись за самогонщиков

Еравнинский районный суд рассмотрел административное дело в отношении пенсионерки. Она привлекалась по ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ – «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции».Как сообщили в пресс-службе суда, вина пенсионерки заключалась в том, что она расплатилась за оказание услуги литром самогона, «не имея при этом лицензии на право продажи спиртосодержащей пищевой продукции». Данный факт выявила местная полиция.С учетом возраста и материального положения суд наказал пенсионерку ниже минимального предела – штрафом в 15 тысяч рублей. В то время как санкция данной статьи КоАП предусматривает штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Самогон у женщины изъяли.Как отметили в суде, за нелегальную продажу алкоголя, совершенную неоднократно, предусмотрена уже уголовная ответственность по ст. 171.4 УК РФ. Так летом этого года по этой статье в районе осудили местного жителя. Мужчину приговорили к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства условно. Изъятый у него самогонный аппарат и бутылки суд постановил уничтожить.Фото: freepik.com