Бурятские таможенники передали в музей православный крест

Бурятская таможня безвозмездно передала в Музей истории Бурятии православный напрестольный крест. В 2022 году культурную ценность пытался незаконно вывезти из России гражданин Великобритании, но его задержали в аэропорту республики.

Как рассказали в таможне Бурятии, иностранец вошел в зоне таможенного контроля в «зеленый коридор», заявив об отсутствии товаров, запрещенных или ограниченных к вывозу и подлежащих декларированию.

- Но при сканировании ручной клади пассажира на экране монитора инспектор увидел плотный предмет в форме креста. Им оказался большой восьмиконечный напрестольный крест «Распятие Христово» из медного сплава, покрытый полихромной эмалью белого и синего цветов, с выбитыми надписями на старославянском языке на оборотной стороне. Разрешительных документов на вывоз предмета религиозного культа у мужчины не было. Крест был изъят и направлен на экспертизу, которая подтвердила, что он является культурной ценностью, как предмет отправления религиозного культа православной конфессии, созданный в период с конца XIX начала XX века, - рассказали в пресс-службе таможни.

За недекларирование товара и несоблюдение запретов и ограничений в отношении иностранца были возбуждены дела об административных правонарушениях. По решению суда культурная ценность была конфискована и обращена в федеральную собственность.

В таможне республики уточняют, что восьмиконечный крест является самым распространенным в России. Также его называют Русским Крестом. Напрестольный металлический крест с Распятием, постоянно находится на престоле. Им освещается вода на молебнах, осеняется народ по окончании литургии и к нему прикладываются верующие.





Фото: Бурятская таможня