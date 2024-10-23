Пять школ из города Улан-Удэ поучаствовали в конкурсе бурятского языка

Пять школ города приняли участие в конкурсе по бурятскому языку «Эхэ хэлэн - манай баялиг» («Язык матери - наше богатство»). Конкурс в 59-й раз провела Буддийская традиционная Сангха России и Буддийский университет «Даши Чойнхорлин» им. Дамба Даржа Заяева.

45 команд школьников со всех районов республики и из Забайкальского края собрались в Иволгинском дацане 18 октября на территории Буддийского университета, в составе каждой команды было 10 учеников 6-9 классов.

Улан-Удэ представили пять школ нашего города - №7, №4, №9, №12 и №32. Ребята соревновались не только во владении бурятским, но и монгольским языком. Также они проверили знания по бурятской культуре, буддизму, а также во владении ремеслами: школьники лепили скульптуры из пластилина, резали по дереву, шили одежду из овечьих шкур и войлока.

- Я готовился к конкурсу вместе с родителями и учителями бурятского языка, потому что для меня это было возможностью углубить знания языка и изучить родную культуру. Я очень рад, что наша школа №9 вошла в топ-20 среди 45 команд республики, - сказал ученик школы №9 Улан-Удэ Александр.

Городские команды постоянно участвуют в этом конкурсе, благодаря которому подтягивают свое знание бурятского языка.

- Сама подготовка к конкурсу показала, что успешнее с заданиями справлялись дети, в чьих семьях разговаривают на родном языке, - отметила учитель школы №12 Майя Булгадаева.

Уже 22 ноября состоится юбилейный 60-й конкурс «Эхэ хэлэн - манай баялиг», где городские школьники вновь проверят свои знания бурятского языка, традиций, искусства и ремесел.

Возрастное ограничение 6+

Фото: администрация Улан-Удэ