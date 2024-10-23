Общество 23.10.2024 в 16:43

В Бурятии бесплатно стерилизовали более 600 собак

Акция по стерилизации еще продолжается
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии бесплатно стерилизовали более 600 собак

В филиалах ветеринарной станции города Улан-Удэ продолжается акция по бесплатной стерилизации владельческих собак. За время проведения акции стерилизовано 588 сук и 81 кобелей.

Условия участия в акции достаточно просты. Собака должна быть зарегистрирована в соответствии с «Порядком регистрации домашних животных». Если у вашего питомца нет регистрации, то вы можете оформить её прямо перед операцией путем чипирования, чип для которой обойдется 380 рублей. Бесплатной стерилизации подлежат клинически здоровые собаки в возрасте от 6 месяцев и старше.

Операции проводятся по предварительной записи. Звонки принимаются с 8.30 до 16.40 обед 12.00 до 13.00.

Контакты:

ул. Зои Космодемьянской д.12 тел: 43-79-71

ул. Родины д.11 тел: 18-00-05

ул. Шульца д. 4 тел: 18-00-25

- Стерилизация собак - это важное мероприятие для контроля численности бездомных животных. Призываем владельцев собак в городе Улан-Удэ воспользоваться данной акцией, - сообщили в управлении ветеринарии РБ.

 

Фото: Номер один

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