В Улан-Удэ отремонтировали двухкилометровый канализационный коллектор

В Улан-Удэ отремонтировали огромный канализационный коллектор. Работы по его реконструкции велись с февраля этого года.

- Завершили реконструкцию канализационного коллектора по улице Цивилева, Революции 1905г и Левченко. Работы велись с начала февраля 2024 года. Протяженность коллектора - 1887 метров. Коллектор восстанавливали через существующие колодцы по современным технологиям без вскрытия грунта, - сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Реконструкция трубопроводов велась по инновационной спирально-навивной технологии с двойным замковым соединением. Такая труба прослужит до 50 лет.

- Современная технология восстановления трубопроводов позволяет вести работы без остановки и переключения стоков и демонтажа существующих колодцев. Поэтому с минимальными неудобствами для горожан, - подчеркнул Игорь Шутенков.

Фото: тг-канал мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова