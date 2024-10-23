Общество 23.10.2024 в 16:55

В Бурятии с лесоруба взыскали 6,4 миллиона рублей

Незаконными рубками он промышлял в Кижингинском районе
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии с лесоруба взыскали 6,4 миллиона рублей

Судебные приставы взыскали с жителя Бурятии 6,4 миллиона рублей, арестовав сначала его недвижимость, земельные участки и дорогой внедорожник. Помимо этого, за незаконные рубки на территории Кижингинского района ему придется провести 6,5 лет в колонии общего режима.

Преступления совершались мужчиной под видом законной предпринимательской деятельности.

- Злоумышленник, являясь индивидуальным предпринимателем, занимался лесозаготовкой, имел в собственности пункт приема и отгрузки древесины. Не желая заниматься лишь законной трудовой деятельностью для получения прибыли, он организовал преступную группу для незаконных рубок сверх допустимого объема заготовки древесины на отведенных ему делянах, дальнейшей её переработки в пиломатериал и сбыта. До момента задержания преступники успели совершить семь незаконных рубок лесных насаждений в особо крупном размере причинив ущерб лесному фонду 5,1 миллиона рублей, - рассказали в УФССП республики.

Главному организатору преступлений дали 6,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, возмещение нанесенного ущерба и штраф в размере 1 миллиона рублей.

- В отношении осужденного было возбуждено 8 исполнительных производств, общая сумма задолженности по которым составила 6,1 миллиона рублей. Имущество предпринимателя в виде трех нежилых зданий, двух земельных участков и внедорожника Land Cruiser 200 было арестовано, однако должник сумел полностью погасить все задолженности до реализация арестованного имущества, - рассказал главный судебный пристав республики Пётр Ертанов.

При этом, помимо основной суммы долга, из-за неисполнения решения суда в установленные сроки, судебными приставами был взыскан и перечислен в федеральный бюджет исполнительский сбор по каждому исполнительному производству, который в совокупности составил свыше 400 тысяч рублей.

Фото: loon.site

 

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