Общество 23.10.2024 в 17:19

Пять сел в Бурятии приготовились жить автономно

Военные свернули переправу в Джидинском районе
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Текст: Андрей Константинов
Пять сел в Бурятии приготовились жить автономно
В Джидинском районе Бурятии свернули понтонную переправу через реку Джида в районе села Дырестуй. Из-за этого пять сел района – Зарубино, Цаган-Усун, Енхор, Боций и Верхний Енхор – оказались отрезаны от райцентра.

Как сообщили в администрации Джидинского района, эти села имеют прямое сообщение с Кяхтинским районом, кроме села Зарубино, где сообщение затруднено.

«Для стабильного функционирования сферы жизнеобеспечения в этих населенных пунктах до ледостава на реке Джида сформирован запас твердого топлива на социальных объектах, также есть возможность его завоза топлива со стороны Кяхты. Сформирован достаточный запас медикаментов, вакцин. Проведена работа с медицинским персоналом. Имеется соглашение с Кяхтинской ЦРБ о приеме экстренных больных. Имеется договоренность о заготовке дров жителями этих сел в Кяхтинском лесничестве в 15-километровой зоне возле поселка Наушки», - отчитались чиновники о принятых мерах в вайбер-чате «Джида-инфо 24/7».

Кроме того, как заверили в райадминистрации, в селах пополнен запас продуктов и товаров первой необходимости на складах торговых точек. А для охраны порядка сформированы народные дружины.

Напомним, понтонную переправу, связывающую эти пять сел с райцентром, уже седьмой год подряд наводят военнослужащие Восточного военного округа. Она действует с весны до осени и заменяет разрушенный мост, который до сих пор не могут восстановить.

Фото: пресс-служба Восточного военного округа

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