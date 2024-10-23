Общество 23.10.2024 в 17:24

В Бурятии выберут лучшего Ученика года-2024

Конкурс пройдет 24 и 25 октября в здании БГУ им. Д.Банзарова
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии выберут лучшего Ученика года-2024

24-25 октября на базе Бурятского госуниверситета в 19-й раз пройдет Республиканский этап Всероссийского конкурса учащихся общеобразовательных организаций «Ученик года Бурятии – 2024» (возрастное ограничение 6+).

- Конкурс направлен на поддержку школьников, осваивающих образовательные программы основного общего и (или) среднего общего образования в Бурятии, и имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, молодежной политики, студенческого лидерства, общественной деятельности и добровольчества, - сообщили в пресс-службе минобразования РБ.

За звание Ученика года Бурятии-2024 будут бороться 28 школьников из всех районов и городов республики.

По результатам конкурсных заданий будут определены школьники, набравшие наибольшее количество баллов: Гран-при, 1, 2, 3 место. Победители будут рекомендованы для участия в федеральном отборочном этапе Всероссийского конкурса «Ученик года».

Определять лучших будут представители министерства образования и науки РБ, региональных общественных и образовательных организаций - всего 8 членов жюри.

Место проведения конкурса: Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 24а.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: Номер один

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