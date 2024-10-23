Юбилейный сезон «БумБатла»

Бурятия уже традиционно стала частью федерального проекта «БумБатл». Его цель – улучшить экологическую обстановку в республике и сформировать у жителей культуру бережного отношения к природе. Участники проекта соревнуются в том, кто больше соберет макулатуры.

Настоящее соревнование

В Бурятии стартовал юбилейный сезон Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл»—2024. Акция продлится с 23 сентября по 15 ноября (возрастное ограничение 0+). Проект организовали АНО «Национальные приоритеты» в сотрудничестве с всероссийским экологическим движением «Экосистема» и при поддержке Минприроды России.

«БумБатл» — это не просто экологическая инициатива, это настоящее соревнование, которое объединяет людей всех возрастов, от самых маленьких до взрослых. Цель акции — сбор макулатуры и стимулирование ответственного отношения к окружающей среде.

Любой желающий может зарегистрироваться в качестве участника на сайте https://бумбатл.национальныепроекты.рф/ и принять участие в акции. Коллективные заявки на участие принимаются с 23 сентября по 10 ноября.

Акция проходит при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и партнеров акции, включая крупные российские компании, общественные организации и волонтерские объединения.

Практически сразу после начала акции в республике начали собирать макулатуру.

- «БумБатл» – это не просто экологическая инициатива, это настоящее соревнование, которое объединяет людей всех возрастов, от самых маленьких до взрослых. Цель акции - сбор макулатуры и стимулирование ответственного отношения к окружающей среде. Участники «БумБатла» могут сдать макулатуру в специально организованных пунктах приема, - рассказали в Минприроды Бурятии.

В рамках акции сотрудники министерства организовали сбор макулатуры. Это не только помогает сократить количество отходов, но и способствует сохранению лесов, а также улучшению экологической обстановки в нашем регионе. В сборе макулатуру поучаствовала и министр природных ресурсов Бурятии Наталья Тумуреева.

Количество и качество

Причем участники соревнуются не только в количестве собранной бумаги, но и в творчестве. Так, авторы самых интересных постов в соцсетях на тему акции получат возможность пообщаться со звездами «БумБатла».

«БумБатл» — соревнование федерального уровня. Подведение итогов акции и объявление победителя состоится во время международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в Москве», - сказано в сообщении организаторов.

В рамках акции в специальных пунктах принимают белую и цветную бумагу (линованную, копировальную, компьютерную), бумажные пакеты, открытки, бумажные конверты (без пластикового окошка), оберточную бумагу, картонные изделия, бумажные упаковки, в том числе обувные коробки, книги, газеты и журналы, а также другую полиграфию, например рекламные листовки.

При этом в приеме могут отказать, если у вас грязная и мокрая макулатура; салфетки и бумажные полотенца, втулки от них; бумажные стаканчики; упаковки из-под яиц; пачки от сигарет; влагостойкая посуда; фантики от конфет.

Чтобы подготовить макулатуру, нужно отсортировать перерабатываемую макулатуру от неперерабатываемой. По возможности отделите от нее лишние элементы (металлические пружины, скрепки, пластиковые обложки, скотч и т.п). Спрессуйте и свяжите макулатуру в плотные кипы. Сложите в коробку или плотный пакет.

Из сданной вами макулатуры можно произвести картонные упаковки, рулоны бумаги, строительные материалы, изоляционные материалы, гофрокартон.

Участвуют все

Победителей акции будут определять по трем категориям. Первая - детские сады, школы, ссузы, высшие учебные заведения. Они участвуют в общекомандном зачете по количеству собранной макулатуры в своей категории, а также могут выкладывать креативные посты и бороться за возможность поучаствовать в онлайн-встрече со звездами «БумБатла».

Вторая категория – коммерческие и некоммерческие организации, которые участвуют в общекомандном зачете по количеству собранной макулатуры. Они также могут выкладывать креативные посты и бороться за возможность поучаствовать в онлайн-встрече со звездами «БумБатла».

Третья категория - все желающие жители региона. Они тоже могут сдавать макулатуру в точках приема, открытых партнерами «БумБатла», выкладывать креативные посты и бороться за возможность поучаствовать в онлайн-встрече со звездами «БумБатла».

Благодаря нацпроекту «Экология» к 2024 году на переработку будет направляться не менее 60% твердых коммунальных отходов.

Проекты добра

«БумБатл» проходит в поддержку национального проекта «Экология», который реализуется по решению президента. Нацпроект «Экология» включает в себя десять федеральных программ, многие из которых реализуются в Бурятии. Например, частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» стала всероссийская акция по очистке побережий от мусора «Вода России». Она способствует повышению экологической грамотности и привлекает внимание к охране и улучшению качества воды.

Министерство природных ресурсов и экологии Бурятии ежегодно выезжает на очистку берегов Байкала от мусора. И в этом году 15 сентября в Прибайкальском районе состоялась акция по уборке мусора в рамках Всероссийской акции «Вода России»

На отвороте от села Горячинск в сторону села Максимиха вблизи побережья озера Байкал волонтеры АНО «Событие», сотрудники Минприроды РБ и Управления Росреестра по Республике Бурятия совместно очистили территорию от мусора. Всего собрали 245 мешков мусора.

- Наша акция проходит в рамках Всероссийской акции «Вода России», которая является частью национального проекта «Экология», а также приурочена к Году семьи. Выражаю благодарность всем участникам нашей акции, всем волонтерам республики за неравнодушное отношение к вопросам охраны природы, - прокомментировал заместитель министра Алексей Гусляков.

Еще одна акция – «Выбираю чистый воздух» – впервые стартовала в республике 27 мая 2023 года. Ее идея заключается в использовании экологически чистых способов передвижения: ходьба, бег, самокат, велосипед, ролики, электро- или гибридные автомобили, что способствует снижению объема загрязняющих веществ в воздухе.

Акция показывает, что каждый житель может повлиять на снижение загрязнения воздуха, выбирая и используя альтернативные способы передвижения.

Восстанавливают погибшие от пожаров леса Бурятии в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

В 2022 году более 500 человек приняли участие в международной акции «Сад памяти» по высадке 27 млн деревьев – по количеству граждан СССР, погибших в годы Великой Отечественной войны. Было высажено около 70 тыс. сеянцев сосны на площади 10 гектаров.

В 2023 году более 650 человек посадили более 60 тыс. сеянцев сосны на 15 гектарах. Акция проводится в каждом районе Бурятии.

В этом году на месте пустыря в Заиграевском районе в рамках акции «Сохраним лес» высадили 60 тыс. новых саженцев.

Благополучное состояние окружающей среды и чистая экологии – это то, что мы должны подарить будущим поколениям жителей Бурятии.





Адреса пунктов приема макулатуры:

1. ЭкоВата03 (https://ecovata03.ru/) (сбор, транспортирование по заявке от 200 кг, переработка бумажных отходов):

- г. Улан-Удэ, 102 мкр., ул. Ринчино, 12, база Сокол.

2. Чистый город (https://xn---03-jddfvh6batgm6d1c.xn--p1ai/) (сбор, транспортирование по заявке от 500 кг):

- г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 31а;

- г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 27;

- г. Улан-Удэ, ул. Дальняя Гурульбинская, 6б.

3. Экогород (https://vk.com/ecogorod03) (сбор и транспортирование по заявке от 100 кг):

- г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, 2б, Автоград;

- г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 60б/3;

- г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 20;

- г. Улан-Удэ, ул. Дашиева, 4;

- г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 1а;

- г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 67;

- г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 69;

- г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, 6д, «Хунну отель».

Фото: Номер один