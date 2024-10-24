За пьянство за рулем жителя Бурятии отправят на принудительные работы

Жителя Гусиноозерска приговорили к принудительным работам за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Усиленно трудиться на благо государство он будет 1,5 года

- В суде установлено, что мужчина в апреле 2021 года был осужден за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Не сделав должных выводов, в феврале 2024 года он, находясь за рулем автомобиля, принадлежащего его знакомому, в ночное время был остановлен сотрудниками ГИБДД. Проведенным медицинским освидетельствованием у него было выявлено наличие в выдыхаемом воздухе 0,69 мг/л этилового спирта, - рассказали в прокуратуре Бурятии.

Гусиноозерский межрайонный суд приговорил виновного к 1,5 годам лишения свободы. Впоследствии заменил это наказание на принудительные работы с удержанием 15% из зарплаты в доход государства с отбыванием в исправительном центре.

Фото: Елена Кокорина