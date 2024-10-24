Общество 24.10.2024 в 09:47

Глава Бурятии вручил медаль отцу героя СВО Андрею Вторушину

Вручение состоялось на выставке, посвященной отцам Героев СВО в Москве
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Текст: Служба информации "Номер один"
Глава Бурятии вручил медаль отцу героя СВО Андрею Вторушину

Во вторник, 22 октября, глава Бурятии Алексей Цыденов и председатель правления Всероссийского общественного движения «Отцы России» Андрей Коченов вручили медаль «Отец солдата» жителю Бурятии Андрею Вторушину.

Андрей Вторушин также принял участие в открытии выставки, посвященной отцам Героев СВО в Москве.

- Эта медаль - дань глубочайшего уважения и признания Андрею Владимировичу за пример воспитания сыновей, сильных духом и верных своему Отечеству, - отметил Алексей Цыденов.


Андрей Владимирович Вторушин родом из Заиграевского района. Воспитал двух сыновей, Виктора и Вадима.

Виктор с первых дней участвовал в специальной военной операции в составе 5-й отдельной Гвардейской Тацинской Краснознамённой ордена Суворова танковой бригады. Вадим, по примеру старшего брата, также проходит военную службу по контракту.

Братья вместе с отцом увлекались спортом, особенно футболом и хоккеем, что помогло им развить дисциплину и силу характера.

Жизнь Виктора Вторушина трагически оборвалась в ходе выполнения боевой задачи в марте 2022 года. Посмертно награжден Орденом Мужества.

 

Фото: правительство Бурятии

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