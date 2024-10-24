Общество 24.10.2024 в 10:00

В Бурятии может возникнуть дефицит качественного масла

Производители не могут обеспечить спрос на фоне дефицита коровьего молока
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии может возникнуть дефицит качественного масла
Крупные изготовители молочной продукции начали сокращать производство сливочного масла или приостанавливать отгрузки товара торговым сетям, а также предупреждать их о повышении цен на эту категорию, сообщают «Известия». Причина, как утверждает бизнес, — дефицит сырья и растущие издержки.

Так, бывшее подразделение Danone — компания H&N (бренд «Простоквашино») уведомила ритейлеров, что временно останавливает отгрузки масла сливочного 72,5% и 82% жирности. Производитель указал, что переработчики молока «столкнулись с агрессивной инфляцией сливок-сырья: 39% в первом полугодии и 46% накопительная инфляция за восемь месяцев 2024 года к аналогичному периоду прошлого». Такая же проблема возникла и с маслом — по данным компании, оно подорожало на 48 и 55% соответственно.

Ключевые факторы, которые повлияли на этот процесс, — низкий уровень запасов, рост цен на масло на мировом рынке, а также небольшое содержание жира в закупаемом молоке-сырье и повышенный спрос со стороны молокоперерабатывающих предприятий.

Есть и другие примеры: «Милком» приостановил производство масла под брендами «Варвара Краса» и «Ижмолоко», а также существенно сократил изготовление продуктов марок «Село Зеленое» и «Кезский сырзавод». Ограничил объем поставок и молочный комбинат «Альметьевский», лимитировал поставки «Ирбитский молочный завод». Предупредили о перебоях в поставках «Молкомбинат Кунгурский» и «Северное молоко». Приостановили выполнение заказов производители «Агросила» и «Ярмолпродукт», лимитировал поставки «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат». Причиной все компании называют дефицит сырья. Соответствующие уведомления уже направлены в торговые сети.

Фото: freepik.com

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