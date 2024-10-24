Зампред правительства Бурятии осмотрелся в колонии

Первый зампред правительства Бурятии Всеволод Мухин с рабочим визитом посетил колонию строгого режима №2 в пригороде Улан-Удэ. Как сообщили в УФСИН России по РБ, его сопровождали начальник регионального пенитенциарного ведомства Сергей Кудрявцев и врио начальника колонии Андрей Нетесов.







Высокопоставленному чиновнику показали производственные возможности учреждения и образцы выпускаемой продукции. Также Всеволод Мухин ознакомился с условиями труда осужденных.





«В рамках визита стороны обсудили вопросы взаимодействия и наметили планы на дальнейшее развитие производственного сектора уголовно-исполнительной системы региона», - сообщили в УФСИНе.Фото: УФСИН России по РБ