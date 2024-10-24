Организации Улан-Удэ призывают следить за чистотой на своей территории. Уборка должна производиться ежедневно до 08:00 часов утра. Всем предприятиям и организациям города выданы уведомления о необходимости уборки земельных участков и прилегающих территорий.

Сотрудники управления административного контроля проверяют, как организации и предприятия следят за чистотой на своих территориях. С начала месячника чистоты было выдано 1176 таких предписаний.

- По Правилам благоустройства, уборка должна производиться ежедневно до 8:00 часов утра, - сообщает комитет городского хозяйства.

Если, к примеру, организация не делает уборку возле своего офиса или магазина, или управляющая компания не убирает возле жилого дома, и там скапливается мусор, то в адрес ответственного лица направляется уведомление для устранения выявленных нарушений.

Если предписание не исполнено в срок, то составляется протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Санкции статьи предусматривают наложение штрафа на должностных лиц - от одной до двух тыс рублей, на юридических лиц - от 10 до 20 тыс рублей.

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ