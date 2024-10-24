Снимки из космоса помогут избежать лесных пожаров в Бурятии

Накануне Главой республики Алексеем Цыденовым был подписан план противопожарного обустройства лесов. Он разработан с помощью снимков из космоса и позволит держать лесопожарную обстановку в республике под контролем.

Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, при составлении плана применялись современные цифровые технологии для сбора данных о природной пожарной опасности, лесопожарных рисках и размещении лесных дорог.

- План был подготовлен совместно со специалистами минприроды Бурятии. Для эффективной разработки документа использовались космоснимки. Все работы по противопожарному обустройству будут проводиться согласно данным планов, в них входит прокладывание минерализованных полос и профилактические отжиги. В документе охвачена территория всех 37 лесничеств Бурятии, особо охраняемые территории федерального значения и военные леса, - рассказал начальник отдела охраны и защиты лесов Петр Будунов.

Фото: РАЛХ