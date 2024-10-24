Жителям Улан-Удэ раздадут бесплатный плов. Угощение можно попробовать в парке «Юбилейный» на празднике Дня Народного единства.

4 ноября, в 14.00, в парке «Юбилейный» состоится праздничный концерт «#МЫВМЕСТЕ», посвященный Дню народного единства (возрастное ограничение 6+).

Организаторы мероприятия обещают 1000 порций вкуснейшего бесплатного плова для горожан.

Гостей праздника ждут яркие выступления солистов и творческих коллективов Бурятии, включая этно-рок группу Нукер.

Также в программе – игры, мастер-классы по танцам, тематические фотозоны, бесплатные фотосессии и многое другое.

- Завершится наш праздник общим бурятским танцем - ехором, который объединит представителей различных культур: русские, буряты, эвенки, киргизы, армяне, семейские и татары! Мы ждем вас на незабываемом празднике веселья и единства! – пригласили всех на праздник в Дирекции по паркам культуры и отдыха г. Улан-Удэ.

Возрастное ограничение 6+

Фото: loon.site