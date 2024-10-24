Общество 24.10.2024 в 11:52

В центре Улан-Удэ модернизируют коммунальную инфраструктуру

Без этого застройка в центре города была бы невозможна
A- A+
Текст: Иван Иванов
В центре Улан-Удэ модернизируют коммунальную инфраструктуру
В этом году в Улан-Удэ за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита построены новые тепловые сети по улицам Трактовая, Балтахинова и Свободы. На текущую дату проложено 1017 метров сетей теплоснабжения. По ул. Трактовая смонтировано 630 погонных метров надземного трубопровода диаметром 720 мм в две трубы и построены опоры для них. Проведена теплоизоляция и антикоррозийная обработка труб. Продолжаются работы по установке новых сетей по ул. Смолина.
 
- Работы идут в непростых условиях, так как в центре плотная застройка, узкие улицы. Чтобы сохранить возможность проезда, было принято решение, что мы будем в котлованах стенки укреплять. Бригады работают локально, по участкам, - рассказал начальник ГКУ «Управление комплексного развития территорий РБ» Зана Тумуров.

 
Модернизация коммунальной системы обеспечит стабильным теплоснабжением жилые дома комплексной застройки, а также будущие здания Национального музея, театра «Байкал» и межвузовского кампуса.  
 
- Горожане оценят результаты этой работы, когда мы представим ее в итоговой документации, когда откроем продажи квартир, это будет в ноябре этого года. Поэтому без модернизации коммунальной системы невозможно было бы наше масштабное комплексное строительство, - отметил заместитель генерального директора ПАО «ПИК-специализированный застройщик» Владимир Антонов.  
 
Уже в ближайшее время начнется строительство первых жилых многоквартирных домов в центре Улан-Удэ. Первая сдача в эксплуатацию состоится в 2027 году. Всего на модернизацию коммунальных сетей в центре города в 2024-2025 годах планируется направить более 4,5 млрд рублей.

Фото: Минстрой Бурятии
Теги
строительство

Все новости

В Бурятии в самом разгаре традиционная всероссийская акция «БумБатл»
24.10.2024 в 12:54
В лапы мошенников попалась врач из Улан-Удэ
24.10.2024 в 12:43
В центре Улан-Удэ возводят школу с архитектурной подсветкой
24.10.2024 в 12:29
Жители Бурятии испугались радиации от майнинговой фермы
24.10.2024 в 12:17
В центре Улан-Удэ модернизируют коммунальную инфраструктуру
24.10.2024 в 11:52
Депутат горсовета Улан-Удэ лишится полномочий, если его признают иноагентом
24.10.2024 в 11:43
В Бурятии пожилой мужчина не успел выбраться из загоревшегося дома
24.10.2024 в 11:24
В Улан-Удэ водитель перевернувшегося автомобиля сломал ноги
24.10.2024 в 11:13
Жителям Улан-Удэ раздадут бесплатный плов
24.10.2024 в 10:51
Снимки из космоса помогут избежать лесных пожаров в Бурятии
24.10.2024 в 10:47
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 октября

Читайте также
В Бурятии в самом разгаре традиционная всероссийская акция «БумБатл»
Сдай макулатуру, сохрани лес, выиграй приз
24.10.2024 в 12:54
В лапы мошенников попалась врач из Улан-Удэ
Запуганная женщина перевела аферистам все свои накопления
24.10.2024 в 12:43
В центре Улан-Удэ возводят школу с архитектурной подсветкой
Школа будет рассчитана на 760 учеников
24.10.2024 в 12:29
Жители Бурятии испугались радиации от майнинговой фермы
Строящийся дата-центр в Мухоршибири вызвал беспокойство у сельчан
24.10.2024 в 12:17
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru