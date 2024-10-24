В центре Улан-Удэ модернизируют коммунальную инфраструктуру

- Работы идут в непростых условиях, так как в центре плотная застройка, узкие улицы. Чтобы сохранить возможность проезда, было принято решение, что мы будем в котлованах стенки укреплять. Бригады работают локально, по участкам, - рассказал начальник ГКУ «Управление комплексного развития территорий РБ» Зана Тумуров.







В этом году в Улан-Удэ за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита построены новые тепловые сети по улицам Трактовая, Балтахинова и Свободы. На текущую дату проложено 1017 метров сетей теплоснабжения. По ул. Трактовая смонтировано 630 погонных метров надземного трубопровода диаметром 720 мм в две трубы и построены опоры для них. Проведена теплоизоляция и антикоррозийная обработка труб. Продолжаются работы по установке новых сетей по ул. Смолина.Модернизация коммунальной системы обеспечит стабильным теплоснабжением жилые дома комплексной застройки, а также будущие здания Национального музея, театра «Байкал» и межвузовского кампуса.- Горожане оценят результаты этой работы, когда мы представим ее в итоговой документации, когда откроем продажи квартир, это будет в ноябре этого года. Поэтому без модернизации коммунальной системы невозможно было бы наше масштабное комплексное строительство, - отметил заместитель генерального директора ПАО «ПИК-специализированный застройщик» Владимир Антонов.Уже в ближайшее время начнется строительство первых жилых многоквартирных домов в центре Улан-Удэ. Первая сдача в эксплуатацию состоится в 2027 году. Всего на модернизацию коммунальных сетей в центре города в 2024-2025 годах планируется направить более 4,5 млрд рублей.Фото: Минстрой Бурятии