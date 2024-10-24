Общество 24.10.2024 в 12:17
Жители Бурятии испугались радиации от майнинговой фермы
Строящийся дата-центр в Мухоршибири вызвал беспокойство у сельчан
Текст: Андрей Константинов
В Мухоршибири активно распространяются слухи, что строящийся в селе дата-центр может представлять опасность для здоровья. Якобы, от объекта будет исходить радиация и сильный шум. Особенно обеспокоены этим жители улицы Чкалова, рядом с которой возводят дата-центр. Свои опасения они озвучили в вайбер-чате «Мухоршибирь-инфо.24/7».
«Возле нас построили «Битривер». Работники говорят, что будет радиация и сильный шум. Обещали, что поставят стену. Но чем же она поможет, если будет радиация? Хотим узнать, действительно ли это так? И какие процедуры проверки можно провести, чтобы угрозы для жителей не было?», - спрашивают сельчане.
Ответ дали представители компании «Битривер-Б», которая строит дата-центр в Мухоршибири. По их словам, никакой опасности объект для жителей не представляет.
«В нашем центра обработки данных (ЦОД) будет размещено только оборудование для майнинга. Это мощные компьютеры, которые не излучают радиацию и не несут другой угрозы. Мы работаем уже более 6 лет, построили и запустили более 20 ЦОДов. Все они полностью безопасны для сотрудников и людей, проживающих рядом», - заверили они.
Что касается шума, то в компании подтвердили, что он, действительно, будет исходить от объекта. Но для его подавления обещают установить шумопоглощающие экраны.
Также в компании ответили и на другой важный вопрос - о влиянии работы объекта на электроснабжение.
«Наш ЦОД будет подключен к линии высокого напряжения. Она не связана с жилыми домами, которые подключены к местным сетям электроснабжения. Также нами подписано соглашение об ограничении работы ЦОДа в случае аварий в сетях, чтобы снизить нагрузку», - заверил представитель «Битривера».
Напомним, проект по строительству дата-центра в Мухоршибири получил статус резидента Территории опережающего развития (ТОР) «Бурятия». Сообщалось, что размер инвестиций в проект превысит миллиард рублей, а работу на новом предприятии получат более 120 человек, 100 из них - IT-специалисты.
Фото: freepik.com
«Возле нас построили «Битривер». Работники говорят, что будет радиация и сильный шум. Обещали, что поставят стену. Но чем же она поможет, если будет радиация? Хотим узнать, действительно ли это так? И какие процедуры проверки можно провести, чтобы угрозы для жителей не было?», - спрашивают сельчане.
Ответ дали представители компании «Битривер-Б», которая строит дата-центр в Мухоршибири. По их словам, никакой опасности объект для жителей не представляет.
«В нашем центра обработки данных (ЦОД) будет размещено только оборудование для майнинга. Это мощные компьютеры, которые не излучают радиацию и не несут другой угрозы. Мы работаем уже более 6 лет, построили и запустили более 20 ЦОДов. Все они полностью безопасны для сотрудников и людей, проживающих рядом», - заверили они.
Что касается шума, то в компании подтвердили, что он, действительно, будет исходить от объекта. Но для его подавления обещают установить шумопоглощающие экраны.
Также в компании ответили и на другой важный вопрос - о влиянии работы объекта на электроснабжение.
«Наш ЦОД будет подключен к линии высокого напряжения. Она не связана с жилыми домами, которые подключены к местным сетям электроснабжения. Также нами подписано соглашение об ограничении работы ЦОДа в случае аварий в сетях, чтобы снизить нагрузку», - заверил представитель «Битривера».
Напомним, проект по строительству дата-центра в Мухоршибири получил статус резидента Территории опережающего развития (ТОР) «Бурятия». Сообщалось, что размер инвестиций в проект превысит миллиард рублей, а работу на новом предприятии получат более 120 человек, 100 из них - IT-специалисты.
Фото: freepik.com
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