Общество 24.10.2024 в 12:17

Жители Бурятии испугались радиации от майнинговой фермы

Строящийся дата-центр в Мухоршибири вызвал беспокойство у сельчан
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Жители Бурятии испугались радиации от майнинговой фермы
В Мухоршибири активно распространяются слухи, что строящийся в селе дата-центр может представлять опасность для здоровья. Якобы, от объекта будет исходить радиация и сильный шум. Особенно обеспокоены этим жители улицы Чкалова, рядом с которой возводят дата-центр. Свои опасения они озвучили в вайбер-чате «Мухоршибирь-инфо.24/7».

«Возле нас построили «Битривер». Работники говорят, что будет радиация и сильный шум. Обещали, что поставят стену. Но чем же она поможет, если будет радиация? Хотим узнать, действительно ли это так? И какие процедуры проверки можно провести, чтобы угрозы для жителей не было?», - спрашивают сельчане.

Ответ дали представители компании «Битривер-Б», которая строит дата-центр в Мухоршибири. По их словам, никакой опасности объект для жителей не представляет.

«В нашем центра обработки данных (ЦОД) будет размещено только оборудование для майнинга. Это мощные компьютеры, которые не излучают радиацию и не несут другой угрозы. Мы работаем уже более 6 лет, построили и запустили более 20 ЦОДов. Все они полностью безопасны для сотрудников и людей, проживающих рядом», - заверили они.

Что касается шума, то в компании подтвердили, что он, действительно, будет исходить от объекта. Но для его подавления обещают установить шумопоглощающие экраны.

Также в компании ответили и на другой важный вопрос - о влиянии работы объекта на электроснабжение.

«Наш ЦОД будет подключен к линии высокого напряжения. Она не связана с жилыми домами, которые подключены к местным сетям электроснабжения. Также нами подписано соглашение об ограничении работы ЦОДа в случае аварий в сетях, чтобы снизить нагрузку», - заверил представитель «Битривера».

Напомним, проект по строительству дата-центра в Мухоршибири получил статус резидента Территории опережающего развития (ТОР) «Бурятия». Сообщалось, что размер инвестиций в проект превысит миллиард рублей, а работу на новом предприятии получат более 120 человек, 100 из них - IT-специалисты.

Фото: freepik.com
Теги
майнинг

Все новости

В Бурятии в самом разгаре традиционная всероссийская акция «БумБатл»
24.10.2024 в 12:54
В лапы мошенников попалась врач из Улан-Удэ
24.10.2024 в 12:43
В центре Улан-Удэ возводят школу с архитектурной подсветкой
24.10.2024 в 12:29
Жители Бурятии испугались радиации от майнинговой фермы
24.10.2024 в 12:17
В центре Улан-Удэ модернизируют коммунальную инфраструктуру
24.10.2024 в 11:52
Депутат горсовета Улан-Удэ лишится полномочий, если его признают иноагентом
24.10.2024 в 11:43
В Бурятии пожилой мужчина не успел выбраться из загоревшегося дома
24.10.2024 в 11:24
В Улан-Удэ водитель перевернувшегося автомобиля сломал ноги
24.10.2024 в 11:13
Жителям Улан-Удэ раздадут бесплатный плов
24.10.2024 в 10:51
Снимки из космоса помогут избежать лесных пожаров в Бурятии
24.10.2024 в 10:47
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 октября

Читайте также
В Бурятии в самом разгаре традиционная всероссийская акция «БумБатл»
Сдай макулатуру, сохрани лес, выиграй приз
24.10.2024 в 12:54
В лапы мошенников попалась врач из Улан-Удэ
Запуганная женщина перевела аферистам все свои накопления
24.10.2024 в 12:43
В центре Улан-Удэ возводят школу с архитектурной подсветкой
Школа будет рассчитана на 760 учеников
24.10.2024 в 12:29
В центре Улан-Удэ модернизируют коммунальную инфраструктуру
Без этого застройка в центре города была бы невозможна
24.10.2024 в 11:52
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru