Общество 24.10.2024 в 12:29

В центре Улан-Удэ возводят школу с архитектурной подсветкой

Школа будет рассчитана на 760 учеников
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Текст: Служба информации "Номер один"
В центре Улан-Удэ возводят школу с архитектурной подсветкой

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил ход строительства одной из самых больших школ, которую возводят в центре Улан-Удэ в рамках мастер-плана и национального проекта «Образование».



- Школа интересная, не типовая. Мы проектируем и строим ее своими силами. Она замечательна еще тем, что здесь дети будут заниматься спортом усиленно. Здесь можно будет заниматься волейболом, баскетболом, гимнастикой не только в зале, но и на улице. Также будут обустроены игровые зоны и дорожки для бега. Школа находится практически в самом центре. Наши дети - в сердце Улан-Удэ, - сказал мэр города.

В здании будет четыре блока: для учащихся начальных, средних и старших классов, также здесь строят и спортивный блок со столовой. Школа примет в своих стенах 760 учеников в одну смену. Подрядчик ведет все работы параллельно и в очень сжатые сроки - к концу года здание школы уже будет готово к сдаче.

В здании провели гидроизоляцию как под фундаментными плитами, так и по стенам подвала, чтобы избежать рисков подтопления, возможных в этой зоне. Озеленение и художественное оформление подпорных стен будет проводиться в теплое время года.

- Я думаю, что школа у нас будет построена достойно. Ночью будет смотреться просто изумительно с архитектурной подсветкой, - поделился Юрий Будаев, генеральный директор ООО «Регион Строй».

Новая школа входит в проект комплексного развития территорий города Улан-Удэ. Для его возведения застройщик демонтировал 18 устаревших домов, их жителей переселили.

Новая большая школа строится за счет федеральных и республиканских средств. Она откроет свои двери для учеников уже в следующем учебном году.

 

Фото: администрация Улан-Удэ

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