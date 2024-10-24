В лапы мошенников попалась врач из Улан-Удэ

Накануне жертвой аферистов стала 64-летняя врач одной из улан-удэнских больниц. Она клюнула на их уже довольно распространенную обманную схему и лишилась более миллиона рублей.

10 октября женщина обратилась в полицию города и рассказала, что неделю назад в мессенджере получила сообщение, как она полагала, от главного врача.

- Звонивший сказал ей, что в больнице произошла утечка личных данных персонала и в ситуации уже разбираются сотрудники ФСБ, но им нужно оказать содействие.

Следом позвонил лже-правоохранитель и предоставил ей доверенность, в которой она, якобы, разрешает кому-то проводить любые финансовые операции от ее имени. И этот человек уже попытался перевести с её счета 1,2 млн. рублей для финансирования террористических военных формирований. Он добавил, если женщина к этому не причастна и хочет сохранить сбережения, их нужно перечислить на счет в Центробанке, что она и сделала, - рассказали в полиции республики.

В этот же день улан-удэнка обналичила и направила по указанным реквизитам 700 тысяч рублей. Потом сняла с накопительного вклада еще 700 тысяч рублей, которые перевела злоумышленникам.

- Только по завершению всех финансовых операций она рассказала о ситуации сыну и от него узнала, что оказалась жертвой в руках аферистов. Причиненный ей ущерб составил около 1,5 млн. рублей. Отметим, по месту работы горожанки сотрудниками полиции проводилось несколько профилактических тематических мероприятий, но на них она не присутствовала, а о проделках мошенников знала из СМИ, - добавили в МВД.

Фото: loon.site