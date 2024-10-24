В Бурятии в самом разгаре традиционная всероссийская акция «БумБатл»

Бурятия присоединилась к пятому сезону масштабной всероссийской экологической акции по сбору макулатуры «БумБатл», проходящей в стране с 23 сентября по 15 ноября. А это значит, что у каждого из нас - рядового гражданина или целой организации - есть еще время подключиться к этой экологической акции, спасти пока еще не срубленные деревья и даже выиграть приз.

Ведь «БумБатл» - это не только экологическая инициатива, это еще и соревнование, способное объединить людей всех возрастов и социального статуса.

- «БумБатл» - прежде всего акция по сбору макулатуры, которая дает возможность проявить заботу о природе через сбор и сортировку бумаги. Но, как и любой батл, - это еще и соревнование по количеству собранной макулатуры, где можно побороться за первенство в командном или индивидуальном зачете, - рассказывают в министерстве природных ресурсов и экологии Бурятии. - Чтобы поучаствовать и в акции, и в конкурсе «БумБатл», нужно зарегистрироваться на сайте. Здесь же, на интерактивной карте, указаны адреса, где расположены пункты приема макулатуры.

Коллективные заявки на участие в экологической акции принимаются по 10 ноября. Побороться за первенство в индивидуальном зачете можно вплоть до 15 ноября. Условия простые: при регистрации на сайте https://бумбатл.национальныепроекты.рф/ нужно указать организацию или подтвердить индивидуальное участие, выбрать на интерактивной карте ближайший пункт приема, собрать и отнести макулатуру туда, получить акт о сдаче бумаги и загрузить его в личный кабинет.

Напомним, всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл» организована АНО «Национальные приоритеты» в сотрудничестве с всероссийским экологическим движением «Экосистема» при участии минприроды России, и в поддержку национального проекта «Экология», реализуемого по решению президента России.

Экологический характер ежегодной акции не требует особого пояснения. Каждый килограмм собранной макулатуры — это реальный вклад в сохранение природы. Переработка макулатуры - не только сокращение объемов мусора на переполненных свалках, но и экономия ресурсов, применяемых при производстве новой бумаги из нового сырья. Другими словами, присоединяясь к акции «БумБатл», каждый ее участник делает наш общий дом лучше и чище.

Макулатуру используют в производстве бумаги, картона, одноразовой посуды, одежды и даже некоторых видов изоляционных и строительных материалов. Среди организаций, принимающих макулатуру - ООО «ЭкоВата 03», которое специализируется на производстве вторичных материалов, способствуя развитию экологически чистых технологий в Бурятии.

- Эковата делается из макулатуры, соответственно, у нас всегда есть в ней потребность. Мы покупаем ее по хорошей цене, - отметил руководитель предприятия Николай Соколов.

- Мы рады участвовать в такой значимой инициативе, как «БумБатл». Это отличный способ показать, что забота об экологии - не только ответственность государства, но и каждого из нас, - комментирует министр природных ресурсов и экологии Бурятии Наталья Тумуреева, и подтверждает призыв личным примером. - Я не могла остаться в стороне, поэтому тоже решила сдать старые журналы, газеты и книги. Уверена, что у каждого из нас найдется пара-тройка килограммов макулатуры, которые пылятся в чулане или на даче. Каждый сданный килограмм - это вклад в чистоту нашего города и забота о будущем. Давайте вместе сделаем наш мир чище и зеленее.

Экологическое благополучие граждан России - одна из национальных целей, поставленных президентом страны. Для достижения желаемых результатов предусмотрен комплекс мер, в том числе - обеспечение к 2030 году полной сортировки ТКО, а также повторное вовлечение в оборот не менее четверти отходов производства и потребления.

- Важно, чтобы проекты, которые реализует государство, находили отклик у граждан и были ими поддержаны. Такие акции ежегодно привлекают к вопросу ответственного обращения с отходами все большее количество людей. А сбор макулатуры - это сокращение потребления бумаги, а значит, важный шаг в сторону сохранения уникальных лесных экосистем России, - говорит вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.





Адреса пунктов приема макулатуры:

1. «ЭкоВата 03».

(сбор, транспортирование по заявке от 200 кг, переработка бумажных отходов):

г. Улан-Удэ, 102 мкрн, ул. Ринчино, 12, база «Сокол».

2. «Чистый город».

(сбор, транспортирование по заявке от 500 кг):

г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 31а,

г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 27,

г. Улан-Удэ, ул. Дальняя Гурульбинская, 6б.

3. «Экогород».

(сбор и транспортирование по заявке от 100 кг):

г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, 2б, «Автоград»,

г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 60б/3,

г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 20,

г. Улан-Удэ, ул. Дашиева, 4,

г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 1а,

г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 67,

г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 69,

г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, 6д, «Хунну отель».

Что принимают:



- белая и цветная бумага (линованная, копировальная, компьютерная), бумажные пакеты, открытки, бумажные конверты (без пластикового окошка), оберточная бумага, картонные изделия, бумажные упаковки, в том числе обувные коробки, книги, газеты и журналы, а также другая полиграфия, например, рекламные листовки;



Что не принимают:



- грязная и мокрая макулатура; салфетки и бумажные полотенца, втулки от них; бумажные стаканчики; упаковки из-под яиц; пачки от сигарет; влагостойкая посуда; фантики от конфет; чеки; скотч; обои;





На фото: министр природных ресурсов и экологии Наталья Тумуреева, Минприроды Бурятии

