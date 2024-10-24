Общество 24.10.2024 в 12:54

В Бурятии в самом разгаре традиционная всероссийская акция «БумБатл»

Сдай макулатуру, сохрани лес, выиграй приз
A- A+
Текст: Сергей Данилов
В Бурятии в самом разгаре традиционная всероссийская акция «БумБатл»

Бурятия присоединилась к пятому сезону масштабной всероссийской экологической акции по сбору макулатуры «БумБатл», проходящей в стране с 23 сентября по 15 ноября. А это значит, что у каждого из нас  -  рядового гражданина или целой организации - есть еще время подключиться к этой экологической акции, спасти пока еще не срубленные деревья и даже выиграть приз. 

Ведь «БумБатл» -  это не только экологическая инициатива, это еще и соревнование, способное объединить людей всех возрастов и социального статуса.

-  «БумБатл» -  прежде всего акция по сбору макулатуры, которая дает возможность проявить заботу о природе через сбор и сортировку бумаги. Но, как и любой батл, - это еще и соревнование по количеству собранной макулатуры, где можно побороться за первенство в командном или индивидуальном зачете, -  рассказывают в министерстве природных ресурсов и экологии Бурятии. - Чтобы поучаствовать и в акции, и в конкурсе «БумБатл», нужно зарегистрироваться на сайте. Здесь же, на интерактивной карте, указаны адреса, где расположены пункты приема макулатуры.

Коллективные заявки на участие в экологической акции принимаются по 10 ноября. Побороться за первенство в индивидуальном зачете можно вплоть до 15 ноября. Условия простые: при регистрации на сайте https://бумбатл.национальныепроекты.рф/ нужно указать организацию или подтвердить индивидуальное участие, выбрать на интерактивной карте ближайший пункт приема, собрать и отнести макулатуру туда, получить акт о сдаче бумаги и загрузить его в личный кабинет.

Напомним, всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл» организована АНО «Национальные приоритеты» в сотрудничестве с всероссийским экологическим движением «Экосистема» при участии минприроды России, и в поддержку национального проекта «Экология», реализуемого по решению президента России.

Экологический характер ежегодной акции не требует особого пояснения. Каждый килограмм собранной макулатуры — это реальный вклад в сохранение природы. Переработка макулатуры - не только сокращение объемов мусора на переполненных свалках, но и экономия ресурсов, применяемых при производстве новой бумаги из нового сырья. Другими словами, присоединяясь к акции «БумБатл», каждый ее участник делает наш общий дом лучше и чище.

Макулатуру используют в производстве бумаги, картона, одноразовой посуды, одежды и даже некоторых видов изоляционных и строительных материалов. Среди организаций, принимающих макулатуру - ООО «ЭкоВата 03», которое специализируется на производстве вторичных материалов, способствуя развитию экологически чистых технологий в Бурятии.

- Эковата делается из макулатуры, соответственно, у нас всегда есть в ней потребность. Мы покупаем ее по хорошей цене, - отметил руководитель предприятия Николай Соколов.

- Мы рады участвовать в такой значимой инициативе, как «БумБатл». Это отличный способ показать, что забота об экологии - не только ответственность государства, но и каждого из нас, - комментирует министр природных ресурсов и экологии Бурятии Наталья Тумуреева, и подтверждает призыв личным примером. - Я не могла остаться в стороне, поэтому тоже решила сдать старые журналы, газеты и книги. Уверена, что у каждого из нас найдется пара-тройка килограммов макулатуры, которые пылятся в чулане или на даче. Каждый сданный килограмм - это вклад в чистоту нашего города и забота о будущем. Давайте вместе сделаем наш мир чище и зеленее.

Экологическое благополучие граждан России - одна из национальных целей, поставленных   президентом страны. Для достижения желаемых результатов предусмотрен комплекс мер, в том числе - обеспечение к 2030 году полной сортировки ТКО, а также повторное вовлечение в оборот не менее четверти отходов производства и потребления.

-  Важно, чтобы проекты, которые реализует государство, находили отклик у граждан и были ими поддержаны. Такие акции ежегодно привлекают к вопросу ответственного обращения с отходами все большее количество людей. А сбор макулатуры - это сокращение потребления бумаги, а значит, важный шаг в сторону сохранения уникальных лесных экосистем России, - говорит вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.


Адреса пунктов приема макулатуры:

1. «ЭкоВата 03».

(сбор, транспортирование по заявке от 200 кг, переработка бумажных отходов):

г. Улан-Удэ, 102 мкрн, ул. Ринчино, 12, база «Сокол».

2. «Чистый город».

(сбор, транспортирование по заявке от 500 кг):

г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 31а,

г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 27,

г. Улан-Удэ, ул. Дальняя Гурульбинская, 6б.

3. «Экогород».

(сбор и транспортирование по заявке от 100 кг):

г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, 2б, «Автоград»,

г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 60б/3,

г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 20,

г. Улан-Удэ, ул. Дашиева, 4,

г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 1а,

г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 67,

г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 69,

г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, 6д, «Хунну отель».

Что принимают:

- белая и цветная бумага (линованная, копировальная, компьютерная), бумажные пакеты, открытки, бумажные конверты (без пластикового окошка), оберточная бумага, картонные изделия, бумажные упаковки, в том числе обувные коробки, книги, газеты и журналы, а также другая полиграфия, например, рекламные листовки;

Что не принимают:

- грязная и мокрая макулатура; салфетки и бумажные полотенца, втулки от них; бумажные стаканчики; упаковки из-под яиц; пачки от сигарет; влагостойкая посуда; фантики от конфет; чеки; скотч; обои;


На фото: министр природных ресурсов и экологии Наталья Тумуреева, Минприроды Бурятии

 

Теги
нацпроект Экология минприроды бурятии минприроды РФ БумБатл

Все новости

В Бурятии в самом разгаре традиционная всероссийская акция «БумБатл»
24.10.2024 в 12:54
В лапы мошенников попалась врач из Улан-Удэ
24.10.2024 в 12:43
В центре Улан-Удэ возводят школу с архитектурной подсветкой
24.10.2024 в 12:29
Жители Бурятии испугались радиации от майнинговой фермы
24.10.2024 в 12:17
В центре Улан-Удэ модернизируют коммунальную инфраструктуру
24.10.2024 в 11:52
Депутат горсовета Улан-Удэ лишится полномочий, если его признают иноагентом
24.10.2024 в 11:43
В Бурятии пожилой мужчина не успел выбраться из загоревшегося дома
24.10.2024 в 11:24
В Улан-Удэ водитель перевернувшегося автомобиля сломал ноги
24.10.2024 в 11:13
Жителям Улан-Удэ раздадут бесплатный плов
24.10.2024 в 10:51
Снимки из космоса помогут избежать лесных пожаров в Бурятии
24.10.2024 в 10:47
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 октября

Читайте также
В лапы мошенников попалась врач из Улан-Удэ
Запуганная женщина перевела аферистам все свои накопления
24.10.2024 в 12:43
В центре Улан-Удэ возводят школу с архитектурной подсветкой
Школа будет рассчитана на 760 учеников
24.10.2024 в 12:29
Жители Бурятии испугались радиации от майнинговой фермы
Строящийся дата-центр в Мухоршибири вызвал беспокойство у сельчан
24.10.2024 в 12:17
В центре Улан-Удэ модернизируют коммунальную инфраструктуру
Без этого застройка в центре города была бы невозможна
24.10.2024 в 11:52
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru