Студент колледжа в Улан-Удэ попался на краже бензопил с лесоделяны

В Мухоршибирском районе Бурятии раскрыли кражу, совершенную на лесоделяне еще в начале мая. Воришкой оказался студент столичного колледжа, которому на момент преступления было всего 17 лет.

Ранее в полицию от руководителя лесхоза поступило заявление о том, что из вагончика на лесоучастке в трёх километрах от с. Хонхолой похищены две бензопилы. Там работники хранили свои инструменты.

- Имущество пропало на майских праздниках. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали 18-летнего местного жителя. На момент совершения преступления ему было 17 лет. У парня правоохранители изъяли бензопилы, которые он хранил в селе под мостом. В ближайшее время техника будет передана владельцу, - рассказали в полиции республики.

Известно также, что спустя несколько дней после кражи техники юноша был уличен сотрудниками полиции в наркопреступлении. Парень является студентом колледжа. В отношении него возбудили уголовное дело и поставили на профучет в ПДН.

Фото: Номер один