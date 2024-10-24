В Улан-Удэ ограничат движение на улице Свердлова

С 26 октября на ул. Свердлова в Улан-Удэ начнут поэтапно ограничивать движение для транспорта. Как сообщили в мэрии, там вплоть до конца года будут идти работы на сетях водоснабжения и канализации.«Ремонт начнется одновременно по обеим сторонам дороги с противоположных концов: на первом участке - с ул. Коммунистической, на втором - с ул. Ленина. Работы будут идти поэтапно. Полного перекрытия этой улицы не будет, а только ограничение движения по полосам. Схемы движения общественного транспорта так же не изменятся», - рассказали в мэрии.