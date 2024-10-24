В Кабанском районе преображаются дворы и общественные пространства

«Мы ежегодно в начале года проводим голосование по выбору объектов для благоустройства. В этом году участвовало 75 населенных пунктов Бурятии. Результаты этого голосования жители увидят уже в следующем году. Благодаря такому ежегодному голосованию мы определяем, что необходимо благоустроить в первую очередь, какие территории наиболее востребованы жителями», – отметил заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Александр Маренич.

«Раньше парк носил характерное название «Тополек» и славился своими деревьями. Но деревьям свойственно устаревать, поэтому какую-то часть мы убрали, остальные привели в порядок, немного укоротили и к пику сезона оставшиеся тополя очень хорошо разрослись. Мы практически обновили весь парк, начиная от выравнивания рельефа и заканчивая высадкой деревьев. Сейчас на территории «Сферы» есть зоны культурно-массовых мероприятий, уличного спорта, санитарная, смотровая, пешеходная, обустроены велодорожки, построены площадки для сезонных инсталляций, под торговые павильоны, игр с мячом и просто детские, а также полноценная скейт-площадка», – перечислила глава МО СП «Кабанское» Любовь Николаева.



«В планах на будущую весну у нас есть мысль приобрести сертифицированные саженцы у местного питомника. Мы хотим, чтобы парк по-настоящему оправдывал свое название – «парк». Там должно быть больше деревьев, больше зелени», – сказала глава МО СП «Кабанское».

«Раньше в этом парке почти ничего не было, а сейчас это самое что ни на есть место притяжения. Сюда охотно приходят и дети, и взрослые, и пожилые люди. У ребятишек наконец-то появилось место, чтобы поиграть, вдоволь пообщаться со своими сверстниками. При этом радует, что не забыли про молодежь. У нее появился свой отдельный скейтпарк, который не пересекается с детской площадкой. Это очень отрадно, а главное безопасно. Лично я, как мама, очень довольна», – поделилась местная жительница Ирина Сидорова.

«В программе мы участвуем с 2017 года. За это время было сделано, действительно, очень многое. На благоустройство мы получили порядка 19 млн рублей, за счет которых благоустроили парк «Ветеран», построили спортивную площадку на территории бывшего парка «Тополек», отреставрировали на центральной площади села Кабанск мемориал «Воинам-землякам», построили пешеходные зоны с односторонними тротуарами, обустроили «Парк репрессированных», а также более 15 дворовых территорий. На протяжении последних двух лет мы устанавливали ограждения на сельском кладбище с. Кабанск, полностью завершить работу планируем в следующем году», – подытожила Любовь Николаева.

В Кабанске завершили строительство нового паркового центра под названием «Сфера». Его реализация стала возможной благодаря победе муниципалитета во втором всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды для муниципальных образований, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. Всероссийский конкурс прошел по личному поручению Президента в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».Сельское поселение «Кабанское» одержало победу в 2023 году, а к непосредственной реализации проекта – созданию паркового центра «Сфера» – приступили в 2024 году. «Сфера» обошлась в 50 млн рублей. Согласно дизайн-проекту на территории обновленного парка появилось с десяток зон и площадок.Также на территории парка высадили 37 яблонь и 5 елей. Вдоль водоема растут свыше 90 тополей. Однако муниципалитет планирует расширить зеленую зону.Официальное открытие «Сферы» состоялось 20 сентября. Местные жители остались очень довольны результатами благоустройства.Помимо современного парка, на территории Кабанского района за последние годы обустроили несколько десятков дворов и общественных пространств. И все в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».Отметим, что цель федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» заключается в полномасштабном улучшении качества городской среды, а также увеличении доли российских городов с благоприятной средой до 80%. Осуществляться задуманное будет вплоть до 2030 года.

Фото Администрации МО «Кабанский район».