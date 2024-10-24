В Улан-Удэ продолжают отсыпку и грейдирование дорог

По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова в городе приводят в порядок дороги, пока позволяют температурные условия. Накануне сотрудники Комбината по благоустройству отсыпали и отгрейдировали дорогу на ул. Задорная в Железнодорожном районе. Здесь отсыпано более 150 тонн щебня. Было задействовано шесть единиц техники.Как сообщили в мэрии, в ближайшее время работы будут проведены по улицам Путиловская, Седова, объездной дороге по ул. Мокрова и т.д.Всего с начала этого года специалисты Комбината по благоустройству отгрейдировали почти 350 улиц.Фото: мэрия Улан-Удэ