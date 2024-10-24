Общество 24.10.2024 в 14:21

Трамвайное депо в Улан-Удэ помогает СВО через «Золотые руки ангелов»

Из дорогостоящей ткани волонтеры нашили бойцам защитные напашники
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Текст: Елена Кокорина
Трамвайное депо в Улан-Удэ помогает СВО через «Золотые руки ангелов»

В Управлении трамвая Улан-Удэ оказывают помощь бойцам СВО через волонтерскую организацию под названием «Золотые руки ангелов». Накануне сотрудники трамвайного депо собрали более 200 тысяч рублей для покупки дорогостоящей защитной ткани, из которой были сшиты десятки напашников для бойцов спецоперации.

- У нас есть замечательная волонтерская организация «Золотые руки ангелов». Мы встречались с ними в конце лета, я лично ходил туда, - рассказывает директор МУП «Управление трамвая» Юрий Санжанов. - Волонтеры сказали, что им нужна помощь в покупке самой дорогостоящей ткани, кевларовой для пошива напашников. Мы помогли им приобрести 160 метров ткани стоимостью более 200 тысяч рублей. Приятно видеть, как волонтеры отшили напашники и уже более 55 штук пошли в зону СВО, чтобы защищать жизнь и здоровье наших военнослужащих.

Добавим, что напашник необходимый элемент экипировки, который защищает брюшную и паховую зоны от осколков, рикошетов, пистолетных пуль, ножевых ударов и других поражающих элементов.

В МУП «Управление трамвая» подчеркнули, что оказывают постоянную помощь нашим землякам на фронте. Сотрудники предприятия посещают ребят в госпиталях, отправляют деньги и технику и поддерживают волонтеров.

Фото: скриншот видео МУП «Управление трамвая»

 

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