В Бурятии задержали мужчину в федеральном розыске

Накануне в Кабанском районе Бурятии был задержан житель Заиграевского района, находящийся в федеральном розыске. Будучи осужденным за грабеж, он находился под административным надзором и не должен был покидать постоянное место жительства.

- Находясь на маршруте патрулирования в поселке Каменск, экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обратил внимание на двух мужчин, распивавших спиртное возле магазина. При проверке документов один из них назвал неверные данные – сначала вымышленную фамилию, а потом неправильную дату рождения. Однако росгвардейцы установили личность мужчины, и оказалось, что он находится в федеральном розыске, а в Кабанский район приехал на заработки, - рассказали в Росгвардии республики.

31-летнего задержанного доставили в полицию для дальнейшей передачи инициатору розыска.

Фото: Росгвардия Бурятии