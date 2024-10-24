Общество 24.10.2024 в 14:57

В Бурятии задержали мужчину в федеральном розыске

Он был осужден за грабеж в Забайкальском крае
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии задержали мужчину в федеральном розыске

Накануне в Кабанском районе Бурятии был задержан житель Заиграевского района, находящийся в федеральном розыске. Будучи осужденным за грабеж, он находился под административным надзором и не должен был покидать постоянное место жительства.

- Находясь на маршруте патрулирования в поселке Каменск, экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обратил внимание на двух мужчин, распивавших спиртное возле магазина. При проверке документов один из них назвал неверные данные – сначала вымышленную фамилию, а потом неправильную дату рождения. Однако росгвардейцы установили личность мужчины, и оказалось, что он находится в федеральном розыске, а в Кабанский район приехал на заработки, - рассказали в Росгвардии республики.

31-летнего задержанного доставили в полицию для дальнейшей передачи инициатору розыска.

Фото: Росгвардия Бурятии

 

 

 

 

 

 

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