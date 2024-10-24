Пьяная авантюра сельчан в Бурятии закончилась уголовными делами

Приключения двух сельчан из Прибайкальского района Бурятии закончилась сразу двумя уголовными делами. Прилично выпив, 37-летние мужчины сначала украли телевизор, а сразу после отправились на другое дело.

- Двое 37-летних жителей села Турунтаево в ходе распития ночью с 13 на 14 октября спиртного решили совершить кражу. Ранее они оба привлекались к уголовной ответственности за преступления имущественного характера и против жизни и здоровья, а у одного из них есть действующие судимости. Мужчины украли телевизор из дома отсутствующих односельчан. С техникой они направились к своим знакомым, намереваясь переночевать у них и в дальнейшем сдать телевизор в скупку. Однако сожительствующую пару не застали и незаконно проникли в их жилище. Наутро одному из нежданных гостей пришла идея — для сдачи техники воспользоваться паспортом хозяйки дома: его они нашли в шкафу. Однако задуманное осуществить не удалось, т.к. по дороге их задержали полицейские, - рассказали в МВД республики.

Оба злоумышленника подвергнуты уголовному преследованию за кражу имущества, материалы по этому факту направлены в Следственный комитет. Также в отношении одного из них дознанием возбуждено уголовное дело по похищению паспорта.

Фото: Номер один