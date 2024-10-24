Общество 24.10.2024 в 15:40
ВСГУТУ уходит, «ДОМ.РФ» приходит
Судьба корпуса №4 ВСГУТУ в центре Улан-Удэ становится вcе запутаннее
Текст: Петр Санжиев
Как сообщал ранее «Номер один», этот памятник культурного наследия регионального значения находится в ведении ВСГУТУ. В конце 2024 - начале 2025 года учебное заведение планирует навсегда покинуть это здание. Студенты продолжат обучение в другом корпусе ВСГУТУ.
Представители ВСГУТУ отмечали, что вуз откажется от этого корпуса, так как потребности в нем больше не будет.
- На данный момент здание находится в неудовлетворительном состоянии и требует ремонта, - сообщили также «Номер один» в федеральном Минобрнауки в Москве.
- Руководство вуза обратилось к Минобрнауки России с просьбой о вовлечении корпуса в хозяйственный оборот, - рассказали в министерстве.
А дальше начались не очень понятные события.
После соответствующего ходатайства к Минобрнауки России правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, постановила привлечь к решению судьбы корпуса АО «ДОМ.РФ».
- В настоящее время Росимущество готовит распорядительный акт о прекращении прав ВСГУТУ в отношении четвертого корпуса и его передаче АО «ДОМ.РФ», - сообщили нам в столице России.
Прекращение права ВСГУТУ на оперативное ведение, использование здания выглядит понятно. Федеральное здание забирают у одного и должны передать другому, чтобы тот вел внутри здания свою деятельность. Но непонятно, почему здание передают «ДОМ.РФ»?
Насколько известно, АО «ДОМ.РФ» - это финансовый институт развития в жилищной сфере страны. Ранее это АО было известно как АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АО «АИЖК»), пока его не переименовали, собственно, в АО «ДОМ.РФ».
Среди направлений работы АО - вовлечение неиспользуемых федеральных земельных участков в развитие регионов, где они находятся. Это может быть, к примеру, жилищное строительство, предоставление участков льготным категориям граждан, создание объектов социальной, транспортной и другой инфраструктуры, общественных пространств, технопарков, бизнес-инкубаторов.
АО «ДОМ.РФ» также в целях развития жилищного строительства проводит аукционы по продаже и аренде находящихся в федеральной собственности земельных участков и объектов недвижимости. Так, в Улан-Удэ сейчас предполагается продать несколько земельных участков суммарной площадью более четырех гектаров невдалеке от проспекта Автомобилистов.
Корпус № 4 пока еще ВСГУТУ – это здание бывшей синагоги. По этой причине оно и обладает статусом объекта культурного наследия. К слову, как заявили в министерстве, «предложения о передаче корпуса местной религиозной организации ортодоксального иудаизма «Еврейская община г. Улан-Удэ» в Минобрнауки России не поступали».
Не собираются ли улан-удэнскую экс-синагогу лишить статуса и снести, освободив земельный участок под строительство в будущем чего-нибудь? На сегодня в центре каких только строек не запланировано, но когда закончится воплощение текущих планов, то понадобится земля для реализации каких-то новых.
Председатель комитета государственной охраны объектов культурного наследия администрации главы и правительства республики Дугарма Цыренова заверила, что лишать объект его статуса планов нет.
- Сейчас идет такая тенденция по стране, что через «ДОМ.РФ» находят инвесторов для объектов культурного наследия. Они, соответственно, восстанавливают, проводят ремонт. Статус однозначно сохраняется, - развеяла она возникшие опасения.
Судя по всему, бывшее культовое здание иудеев может даже перейти в собственность инвестора, который и возьмет на себя охранные обязательства.
Процесс определения инвестора будет проходить, вероятнее всего, в рамках открытой, прозрачной процедуры через объявление конкурса. В условиях конкурса будут сформулированы все требования к заинтересовавшимся инвесторам.
Как известно, корпус № 4 могла бы принять упомянутая религиозная община, в которой, по большому счету, не против такого исхода. Однако как получится в реальности, покажет только время.
Фото: «Номер один»
Представители ВСГУТУ отмечали, что вуз откажется от этого корпуса, так как потребности в нем больше не будет.
- На данный момент здание находится в неудовлетворительном состоянии и требует ремонта, - сообщили также «Номер один» в федеральном Минобрнауки в Москве.
Шаги в направлении отказа действительно делаются.
А дальше начались не очень понятные события.
После соответствующего ходатайства к Минобрнауки России правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, постановила привлечь к решению судьбы корпуса АО «ДОМ.РФ».
- В настоящее время Росимущество готовит распорядительный акт о прекращении прав ВСГУТУ в отношении четвертого корпуса и его передаче АО «ДОМ.РФ», - сообщили нам в столице России.
Прекращение права ВСГУТУ на оперативное ведение, использование здания выглядит понятно. Федеральное здание забирают у одного и должны передать другому, чтобы тот вел внутри здания свою деятельность. Но непонятно, почему здание передают «ДОМ.РФ»?
Насколько известно, АО «ДОМ.РФ» - это финансовый институт развития в жилищной сфере страны. Ранее это АО было известно как АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АО «АИЖК»), пока его не переименовали, собственно, в АО «ДОМ.РФ».
Среди направлений работы АО - вовлечение неиспользуемых федеральных земельных участков в развитие регионов, где они находятся. Это может быть, к примеру, жилищное строительство, предоставление участков льготным категориям граждан, создание объектов социальной, транспортной и другой инфраструктуры, общественных пространств, технопарков, бизнес-инкубаторов.
АО «ДОМ.РФ» также в целях развития жилищного строительства проводит аукционы по продаже и аренде находящихся в федеральной собственности земельных участков и объектов недвижимости. Так, в Улан-Удэ сейчас предполагается продать несколько земельных участков суммарной площадью более четырех гектаров невдалеке от проспекта Автомобилистов.
Корпус № 4 пока еще ВСГУТУ – это здание бывшей синагоги. По этой причине оно и обладает статусом объекта культурного наследия. К слову, как заявили в министерстве, «предложения о передаче корпуса местной религиозной организации ортодоксального иудаизма «Еврейская община г. Улан-Удэ» в Минобрнауки России не поступали».
Не собираются ли улан-удэнскую экс-синагогу лишить статуса и снести, освободив земельный участок под строительство в будущем чего-нибудь? На сегодня в центре каких только строек не запланировано, но когда закончится воплощение текущих планов, то понадобится земля для реализации каких-то новых.
Председатель комитета государственной охраны объектов культурного наследия администрации главы и правительства республики Дугарма Цыренова заверила, что лишать объект его статуса планов нет.
- Сейчас идет такая тенденция по стране, что через «ДОМ.РФ» находят инвесторов для объектов культурного наследия. Они, соответственно, восстанавливают, проводят ремонт. Статус однозначно сохраняется, - развеяла она возникшие опасения.
Судя по всему, бывшее культовое здание иудеев может даже перейти в собственность инвестора, который и возьмет на себя охранные обязательства.
Процесс определения инвестора будет проходить, вероятнее всего, в рамках открытой, прозрачной процедуры через объявление конкурса. В условиях конкурса будут сформулированы все требования к заинтересовавшимся инвесторам.
Как известно, корпус № 4 могла бы принять упомянутая религиозная община, в которой, по большому счету, не против такого исхода. Однако как получится в реальности, покажет только время.
Фото: «Номер один»
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